Globoko v vodi našli ameriško oklepno vozilo, vojakov še ne

Intervencija je še vedno v teku, reševalci pa skušajo priti do inženirskega oklepnega vozila M88 Hercules, ki so ga locirali v vodi. "Zagotovila, da so vojaki v vozilu, ni. Preverjamo tudi druge možnosti," je za litovske medije priznala ministrica Dovile Šakaliene, ki je v sredo zvečer obiskala prizorišče nesreče. Ponoči so gasilci, reševalci in vojaki črpali vodo in utrjevali zemljino, da bodo lahko na kraj pripeljali tudi težjo mehanizacijo, saj se vadišče nahaja na močvirnatem terenu, je pojasnil litovski general Raimundas Vaikšnoras.

Ministrica je bila na kraju tudi danes zjutraj. Prek Facebooka je nato sporočila, da so na območju, kjer so našli vojaško vozilo, prečrpali vodo, začeli bodo z izkopavanjem. Vozilo naj bi se nahajalo na globini pet metrov, zato so na kraj pripeljali amfibijski bager, ki ima 19-metrski doseg in lahko dvigne tritonski tovor. Ob tem je ministrica poudarila, da o stanju vojakov z javnostjo še ne morejo govoriti.