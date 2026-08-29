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Pogrešanih več kot 3000 ljudi, reševanje oteženo zaradi slabega vremena

Katmandu, 29. 08. 2026 07.16 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
N.V. STA
Reševanje v Nepalu

Situacija v Nepalu je še naprej kritična. Po podatkih policije je bilo po katastrofalnih poplavah ubitih več kot 600 ljudi, izteka pa se tudi 72-urno "zlato okno" za preživetje po naravnih nesrečah. Pogrešanih je okoli 3000 ljudi, med njimi tudi tuji državljani. Poleg tega so za ravno to območje napovedane še nove padavine, krepijo pa se strahovi pred novim poplavnim valom.

Slabo vreme ovira zračne reševalne operacije v Nepalu, kjer se je iskanje več tisoč pogrešanih na območjih, ki so jih ob meji s Kitajsko opustošile katastrofalne hudourniške poplave, prevesilo v četrti dan. Nepalske oblasti so danes sporočile, da na nepalski strani meje pogrešajo 2426 ljudi, doslej pa so potrdili 626 smrtnih žrtev. Medtem je v Tibetu po navedbah kitajskih medijev pogrešanih 554 ljudi, sedem jih je umrlo.

Brigadni general Raja Ram Basnet, tiskovni predstavnik nepalske vojske, je povedal, da so helikopterske operacije do izboljšanja vremenskih razmer prekinjene. Iskanje in reševanje se nadaljujeta na več območjih v Nepalu in na kitajskem Tibetu, med drugim pri hidroelektrarnah Upper Trishuli-1 v nepalskem okrožju Rasuwa ter na močno poškodovanem mejnem prehodu Gyirong na kitajski strani. Na gradbišču hidroelektrarne naj bi bilo v z blatom napolnjenem predoru ujetih več kot 100 ljudi.

Reševalci so do nekaterih ljudi dostopali s pomočjo košar in vrvi, vendar je reševanje še vedno oteženo zaradi 1,2 do 1,5 metra debele plasti blata ter majhnega števila mest, kjer lahko pristanejo helikopterji.

Reševalci so v visoki pripravljenosti tudi zaradi nevarnosti novih poplav iz jezera, ki je po prvih poplavah nastalo visoko v Himalaji. Strokovnjaki so opozorili, da se je jezero, nastalo po zrušitvi ledenika, ki je sprožila poplave, začelo prelivati.

Podatki o spremljanju razmer, ki jih je objavilo kitajsko ministrstvo za vodne vire, so v petek pozno zvečer pokazali, da se je jezero zmanjšalo. Po poročanju kitajske državne televizije CCTV se je gladina vode od najvišje izmerjene vrednosti v četrtek zjutraj znižala za 10 metrov.

Eno od novonastalih jezer je predstavljalo neposredno grožnjo reševalcem, ki preiskujejo območje. Tako so morali večkrat med samim reševanjem zapustiti območje, saj je na tibetanski strani popustil jez.

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Amenhotep
29. 08. 2026 09.05
In Nepalci so zavrnili mednarodno pomoč ...
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0 0
NeXadileC
29. 08. 2026 08.51
Leta 1877 je en sam super El Niño pomagal sprožiti najsmrtonosnejšo okoljsko katastrofo v zabeleženi človeški zgodovini, ki je ubila več kot 50 milijonov ljudi po Indiji, Kitajskem, Braziliji in Afriki - in leta 2026 znanstveniki opazujejo skoraj identičen oceanski opozorilni znak, pri čemer NOAA zdaj daje približno 70-odstotno možnost, da le ta postane najmočnejši El Niño, kar jih je bilo kdaj izmerjenih. Videoposnetek, ki je na voljo, natančno razčlenjuje, kako El Niño deluje, zakaj lahko topel del Tihega oceana tisoče kilometrov od obale kogarkoli sproži lakoto na drugi strani planeta in kako so kolonialna politika, vojna in izvoz žita spremenili veliko sušo 1876–1878 v katastrofo z množičnimi žrtvami. Poglobili so se tudi v to, ali je sodobni svet s sateliti, globalnim ladijskim prometom in mednarodnimi omrežji pomoči dejansko pripravljen na ponovitev - in zakaj nedavno zmanjšanje svetovnega humanitarnega financiranja raziskovalce skrbi glede časa. Prava podnebna znanost, prava zgodovina, resnični vložki. El Niño 2026
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+1
1 0
alkimistos
29. 08. 2026 09.03
1877 je bilo globalno segrevanje?????
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0 0
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