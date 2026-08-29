Pogrešanih več kot 3000 ljudi, reševanje oteženo zaradi slabega vremena

Slabo vreme ovira zračne reševalne operacije v Nepalu, kjer se je iskanje več tisoč pogrešanih na območjih, ki so jih ob meji s Kitajsko opustošile katastrofalne hudourniške poplave, prevesilo v četrti dan. Nepalske oblasti so danes sporočile, da na nepalski strani meje pogrešajo 2426 ljudi, doslej pa so potrdili 626 smrtnih žrtev. Medtem je v Tibetu po navedbah kitajskih medijev pogrešanih 554 ljudi, sedem jih je umrlo.
Brigadni general Raja Ram Basnet, tiskovni predstavnik nepalske vojske, je povedal, da so helikopterske operacije do izboljšanja vremenskih razmer prekinjene. Iskanje in reševanje se nadaljujeta na več območjih v Nepalu in na kitajskem Tibetu, med drugim pri hidroelektrarnah Upper Trishuli-1 v nepalskem okrožju Rasuwa ter na močno poškodovanem mejnem prehodu Gyirong na kitajski strani. Na gradbišču hidroelektrarne naj bi bilo v z blatom napolnjenem predoru ujetih več kot 100 ljudi.
Reševalci so do nekaterih ljudi dostopali s pomočjo košar in vrvi, vendar je reševanje še vedno oteženo zaradi 1,2 do 1,5 metra debele plasti blata ter majhnega števila mest, kjer lahko pristanejo helikopterji.
Reševalci so v visoki pripravljenosti tudi zaradi nevarnosti novih poplav iz jezera, ki je po prvih poplavah nastalo visoko v Himalaji. Strokovnjaki so opozorili, da se je jezero, nastalo po zrušitvi ledenika, ki je sprožila poplave, začelo prelivati.
Podatki o spremljanju razmer, ki jih je objavilo kitajsko ministrstvo za vodne vire, so v petek pozno zvečer pokazali, da se je jezero zmanjšalo. Po poročanju kitajske državne televizije CCTV se je gladina vode od najvišje izmerjene vrednosti v četrtek zjutraj znižala za 10 metrov.
Eno od novonastalih jezer je predstavljalo neposredno grožnjo reševalcem, ki preiskujejo območje. Tako so morali večkrat med samim reševanjem zapustiti območje, saj je na tibetanski strani popustil jez.
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