Pogrešano 14-letno Martino našli mrtvo, ubil jo je nekdanji partner

Martino Carbonaro so za pogrešano razglasili v ponedeljek popoldne v južnoitalijanskem kraju Afragola blizu Neaplja. Na glavi in obrazu je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa imela sledi udarcev s topim predmetom, najverjetneje kamnom.

"Zdaj boš z mojimi starši. Vedno si bila in vedno boš ostala pomembna," je po odkritju njenega trupla sporočila mama Fiorenza, ki je hčer označila za "sonce". Po poročanju medijev so v zvezi z njeno smrtjo aretirali njenega nekdanjega fanta, za katerega Fiorenza zahteva dosmrtno zaporno kazen.

Odvetnik 19-letnika je za časnik Corriere della Sera povedal, da je njegova stranka priznala, da je ubila dekle ter da je to storila v trenutku jeze. Bivši fant dekleta je nato njeno truplo skril v staro omaro, kjer so ga kasneje našli preiskovlaci.

Starši deklice so po tem, ko so njeno izginotje prijavili policiji, na družbenih omrežjih objavili tudi poziv, v katerem so vse, ki bi imeli kakršne koli novice o Martini, pozvali, naj se obrnejo na policijo. Po besedah njenih staršev najstnica nikoli ni zapustila doma, ne da bi to komurkoli sporočila.

V Italiji je bilo od začetka letošnjega leta ubitih že 16 žensk. V luči nasilja nad ženskami je italijanska vlada marca sprejela osnutek zakona, ki v kazensko pravo prvič uvaja pravno opredelitev femicida, za katerega je predvidena dosmrtna zaporna kazen.