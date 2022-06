Pogrešano hčerko umorjenega para iz Teksasa po 42 letih našli živo

Dojenčica Holly Marie je leta 1980 skupaj s starši izginila neznano kam. Kasneje so preiskovalci odkrili trupli umorjenega para, a deklice niso našli - vse do pred kratkim, ko so jo s pomočjo napredne DNK tehnologije uspeli izslediti. Danes 42-letna Holly je tako po več kot 40 letih znova združena s svojo biološko družino. Toda številna vprašanja o primeru ostajajo neodgovorjena. Preiskovalci namreč niso razkrili, kaj se je zgodilo tistega usodnega dne, ko sta umrla Hollyjina starša.

17-letna Tina Gail Linn Clouse, 21-letni Harold Dean Clouse in njuna hčerka Holly Marie so leta 1980 izginili kmalu po selitvi v Teksas. Preiskovalci so leto kasneje našli posmrtne ostanke umorjenega para, njuna identiteta pa je ostala skrivnost vse do leta 2021, ko so ju identificirali po postopku genetske genealogije.

Harolda so neznanci pretepli do smrti, Tino pa zadavili. Holly Marie so svojci pogrešali vse od smrti staršev, po več kot 40 letih pa so jo preiskovalci uspeli izslediti v Oklahomi. Danes 42-letno Holly je posvojil neimenovan par, okoliščine njenega izginotja in posvojitve pa niso javno znane. Le uro po tem, ko so ji preiskovalci sporočili novico o njeni biološki družini, se je Holly po telefonu že slišala s svojo babico, tetami in strici.

