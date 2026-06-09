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Pogrešano najstnico našli mrtvo. Glavni osumljenec naj bi zlorabil več otrok

Toulouse/Pariz, 09. 06. 2026 15.49 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.P.
Iskanje pogrešane deklice

V Franciji zadnje dni ogorčenje sproža umor 11-letnice, ki so jo po več dneh iskanja našli minuli teden. Izkazalo se je namreč, da je bil glavni osumljenec v preteklosti večkrat prijavljen zaradi domnevnih zlorab otrok. V več krajih je v ponedeljek protestiralo več kot 60.000 ljudi, vlada pa je zdaj napovedala nove ukrepe na tem področju.

Deklica Lyhanna je konec maja izginila po pouku v svojem mestu Fleurance, severozahodno od Toulousa. Njeno truplo so teden dni kasneje, minuli četrtek, našli v zapuščenem žitnem silosu približno 15 kilometrov od njenega doma.

Preiskovalci so v ponedeljek v zvezi s primerom pridržali 41-letnika, očeta Lyhannine sošolke, v avtomobilu katerega so deklico nazadnje opazili. Sledil je val zgražanja, ko je prišlo na dan, da je bil moški v preteklih letih že večkrat obtožen zlorab mlajših deklet.

Dve preiskavi proti njemu sta bili po poročanju francoskih medijev zaključeni zaradi pomanjkanja dokazov, v tretjem primeru so ga zaradi očitkov neprimernega vedenja do najstnice odpustili z delovnega mesta vzdrževalca v šoli.

V največji meri pa je ogorčenje, usmerjeno proti pravosodnemu sistemu, povzročil četrti primer, povezan z obtožbo posilstva 10-letnice. Njena mati ga je avgusta lani prijavila policiji z obtožbo, da je njeno hčer večkrat posilil, a ga kljub temu, da je zdravniški pregled potrdil dekličine navedbe, doslej niso niti zaslišali.

Minister se je opravičil, a pozive k odstopu zavrača

Mati deklice je danes naznanila, da je vložila kazensko ovadbo tako proti pristojnim preiskovalcem in tožilcem kot pravosodnemu ministru Geraldu Darmaninu. Med drugim jim očita ogrožanje življenja in opustitev pomoči ogroženi osebi.

Primer je sprožil ostro polemiko glede zamud v preiskovalnih in sodnih postopkih, h katerim naj bi tokrat prispevalo še predajanje pristojnosti, učinkovitosti boja proti spolnim zlorabam otrok in sredstev, ki jih imajo pristojni organi za to na voljo.

Darmanin se je v petek opravičil za napake pri obravnavi primera, a zavrnil pozive k odstopu. Obenem je pozval k mobilizaciji pravosodja in odredil ponovno preučitev 70.000 primerov, povezanih z obtožbami kaznivih dejanj nad otroki, do 14. julija.

V več mestih v Franciji se je v ponedeljek zvečer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na protestih zbralo več kot 60.000 ljudi.

Napovedali spremembe

Premier Sebastien Lecornu je po srečanju z več pristojnimi ministri predlagal povišanje kazni za večkratne posiljevalce, ki jim bo po novem namesto dosedanjih 20 let grozil dosmrtni zapor. V primeru kaznivih dejanj nad otroki bodo morale biti preiskave izvedene v največ treh mesecih.

Še več ukrepov naj bi bilo v fazi dogovarjanja, vsi skupaj pa bodo nato vključeni v predlog zakona o zaščiti otrok, ki ga je vlada že obravnavala, parlament pa naj bi ga sprejemal julija, sporočilo vlade navaja francoski Le Figaro.

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francija nasilje spolna zloraba deklica smrt

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