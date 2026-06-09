Pogrešano najstnico našli mrtvo. Glavni osumljenec naj bi zlorabil več otrok

Deklica Lyhanna je konec maja izginila po pouku v svojem mestu Fleurance, severozahodno od Toulousa. Njeno truplo so teden dni kasneje, minuli četrtek, našli v zapuščenem žitnem silosu približno 15 kilometrov od njenega doma. Preiskovalci so v ponedeljek v zvezi s primerom pridržali 41-letnika, očeta Lyhannine sošolke, v avtomobilu katerega so deklico nazadnje opazili. Sledil je val zgražanja, ko je prišlo na dan, da je bil moški v preteklih letih že večkrat obtožen zlorab mlajših deklet. Dve preiskavi proti njemu sta bili po poročanju francoskih medijev zaključeni zaradi pomanjkanja dokazov, v tretjem primeru so ga zaradi očitkov neprimernega vedenja do najstnice odpustili z delovnega mesta vzdrževalca v šoli.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Iskanje pogrešane deklice AP

Iskanje pogrešane deklice AP

Iskanje pogrešane deklice AP

Iskanje pogrešane deklice AP

Iskanje pogrešane deklice AP

Iskanje pogrešane deklice AP

Iskanje pogrešane deklice AP

Iskanje pogrešane deklice AP















V največji meri pa je ogorčenje, usmerjeno proti pravosodnemu sistemu, povzročil četrti primer, povezan z obtožbo posilstva 10-letnice. Njena mati ga je avgusta lani prijavila policiji z obtožbo, da je njeno hčer večkrat posilil, a ga kljub temu, da je zdravniški pregled potrdil dekličine navedbe, doslej niso niti zaslišali.

Minister se je opravičil, a pozive k odstopu zavrača

Mati deklice je danes naznanila, da je vložila kazensko ovadbo tako proti pristojnim preiskovalcem in tožilcem kot pravosodnemu ministru Geraldu Darmaninu. Med drugim jim očita ogrožanje življenja in opustitev pomoči ogroženi osebi. Primer je sprožil ostro polemiko glede zamud v preiskovalnih in sodnih postopkih, h katerim naj bi tokrat prispevalo še predajanje pristojnosti, učinkovitosti boja proti spolnim zlorabam otrok in sredstev, ki jih imajo pristojni organi za to na voljo. Darmanin se je v petek opravičil za napake pri obravnavi primera, a zavrnil pozive k odstopu. Obenem je pozval k mobilizaciji pravosodja in odredil ponovno preučitev 70.000 primerov, povezanih z obtožbami kaznivih dejanj nad otroki, do 14. julija. V več mestih v Franciji se je v ponedeljek zvečer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na protestih zbralo več kot 60.000 ljudi.

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