Pogrešano psičko po 160-kilometrskem potovanju rešili iz morja

Petletna psička rešenka iz Katarja se je po preselitvi v Veliko Britanijo podala na pravo pasjo pustolovščino. Po zgolj eni noči pri začasni družini je pobegnila in tavala čez Hampshire in Dorset, nato pa celo plavala na otok Brownsea. 36 dni po izginotju jo je povsem izmučeno v morju opazila posadka trajekta in jo rešila. Izkazalo se je, da je za njo 160-kilometrska pot po kopnem in več kot kilometer plavanja.

Amber, petletno mešanko z zlatim prinašalcem, so kot mladička rešili z ulic v Katarju, in je večino svojega življenja preživela v zavetišču. V Združeno kraljestvo jo je pripeljala dobrodelna organizacija Angels Rescue, ki jo vodita zakonca Sam Collins in Kelly Parker. Po eni sami noči pri rejniški družini blizu male vasice Bramshaw v angleškem Hampshiru pa je 25. aprila izginila. V naslednjih 36 dneh se je podala na pravo pasjo pustolovščino čez Hampshire in Dorset. V narodnem parku New Forest so jo opazili kar 63-krat, nastavljali so ji hrano, s katero so jo poskušali najti in ujeti. Neuspešno. Amber je tavala v smeri jugozahoda, čez gozd, pa vse do obale, kjer je končala na peščenih bregovih pristanišča Poole Harbour. Nato je plavala približno kilometer in pol, da je dosegla otok Brownsea.

Prebivalka tega redko poseljenega otoka je potepuško psičko opazila in ji vsako noč nastavila hrano. Po štirih dneh je psička poskušala odplavati nazaj na celino, ko jo je v morju opazila posadka trajekta, ki je sprva mislila, da je tjulenj. "Ko sem ugotovil, da je to pes, sem pomislil: 'Kaj pa ta počne tukaj?' Videlo se je, da je izmučen, zato smo vedeli, da ga moramo spraviti ven, saj sicer ne bo preživel," je povedal član posadke Ethan Grant. Rešili so jo in jo spravili nazaj h Parkerjevi in Collinsu. "Našlo se je veliko dobrosrčnih ljudi, ki so resnično poskušali pomagati. Na žalost je bila prestrašena, preklopila je na divji način razmišljanja in bežala pred vsemi ljudmi," je pojasnila Parkerjeva. "Vsakič, ko so jo opazili, je pretekla še dodatnih pet ali šest milj (8, 9 kilometrov). Bilo je zelo frustrirajoče, imeli smo občutek, kot da smo vedno korak za njo. To je bila vsekakor izkušnja, ki je raje ne bi ponovila – ampak s srečnim koncem." Collins pa je pojasnil, da Amber enostavno ni imela dovolj časa, da bi se povezala s kom, in je vsakič, ko ji je kdo poskušal pomagati, zbežala. "Bila je povsod, vedno znova se je vračala tja, od koder je izginila, in se gibala v vedno večjih krogih," je dejal. "Že teden dni je nismo videli, ko sem prejel klic, da jo imajo na čolnu. Posadka čolna jo je opazila, kako se bori s plimo. Ne bi ji uspelo, zato so čoln obrnili in se vrnili ponjo. S tačkami se je oprla na lestev, eden od fantov pa je skočil v vodo ter ji pomagal. Vemo, da je šla v vodo pri Sandbanksu, saj so nam poslali njeno fotografijo od tam. To je kilometer in pol plavanja, kar je preprosto neverjetno," je še dodal. Družina, ki je začasno skrbela za Amber, je povedala, da jim je njena pustolovščina povzročila precej stresne tedne. Jess Wadsworth pravi, da nima pojma, kako ji je uspelo pobegniti, saj ima pred hišo 2,4 metra visoko ograjo. "Še vedno ne morem povsem verjeti, da se je vrnila. Mislili smo, da smo jo izgubili. Še nikoli nisem slišala za psa, ki bi prepotoval toliko kilometrov in preživel," je dejala. Veterinar je ocenil, da je Amber v izjemno dobrem stanju glede na dolžino njenega potovanja. Izgubila je veliko teže in zdaj, pred posvojitvijo, prejema dodatne hranilne obroke. "V primerjavi s tem, kako dolgo je bila odsotna, je v res dobrem stanju. Kakšno dekle!"

