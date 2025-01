Pogrešano triletnico šesti dan na terenu išče več kot 100 ljudi

Mama pogrešane deklice sicer ostaja v priporu zaradi možnosti ponovitvene nevarnosti, vplivanja na priče in težkih okoliščin kaznivega dejanja. 34-letnica je osumljena kaznivega dejanja hudega umora mladoletnega otroka, za kar je zagrožena kazen vsaj deset let zapora.

V sredo okoli 16.10 je 34-letnica zagrebško policijo obvestila, da je z otrokom v naročju zabredla v reko Savo pri Jankomirskem mostu, nato pa sama izplavala na kopno. Ženska sicer ni izrecno povedala, da je otroka ubila, je pa policija takoj sklepala, da gre za kaznivo dejanje. Odhiteli so na kraj in jo našli v bližini mostu. Sodeč po njenih besedah in ugotovitvah na kraju so policisti izključili možnost, da bi šlo za nesrečo oz. da bi otrok padel v vodo. Oblačila ženske so bila mokra, a so policisti kmalu izključili možnost, da bi šlo za poskus samomora z otrokom v naročju.