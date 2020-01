Pogrešano triletno deklico našli po 24 urah, pes je bil ves čas ob njej

Triletna Matilda se je izgubila, ko je odtavala od domačije, in to na območju, kjer so težave povzročale poplave. Številni potoki so bili polni vode, zato se sama ni uspela vrniti domov. Po nekaj urah so začeli z iskalno akcijo, na pomoč je pristopila celotna skupnost mesta Pilbara.

Matildo so iskali s pomočjo helikopterjev in številnimi prostovoljci, lokalno konjeniško društvo je na teren poslalo sedem konjenikov. "Celotna skupnost in policija so hitro in neumorno pristopili k iskalni akciji,"so sporočili iz avstralske policije. Matildo je po celodnevnem iskanju uspel opaziti helikopter, približno štiri kilometre stran od domače hiše. "Njen zvesti Jack Russel je bil ob njej, in jo je ves čas varoval," so še sporočili policisti.