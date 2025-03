Pogrešano Ukrajinko, ki je izginila v Dubaju, našli hudo poškodovano

Njena družina je dubajski policiji takrat prijavila njeno izginotje, po nekaj dneh iskanja pa so manekenko, ki objavlja tudi vsebine na platformi OnlyFans, našli ob cesti s hudimi poškodbami. Utrpela naj bi zlom hrbtenice in več zlomov okončin. Njeno življenje je bilo sprva ogroženo, po operacijah pa se ji je stanje izboljšalo, je pojasnila njena mama Anna, ki je prepričana, da bo hčerka okrevala.

Kaj se je dogajajo z 20-letnico v dneh, ko je bila pogrešana, ni povsem jasno. Dubajska policija je potrdila, da je "ukrajinska državljanka, ki je bila prijavljena kot pogrešana, trenutno hospitalizirana in prejema zdravniško oskrbo ob prisotnosti svoje družine".

Po navedbah policije so njene hude poškodbe posledica padca z višine. "Celovita preiskava je pokazala, da je utrpela resne poškodbe, potem ko je sama vstopila na gradbišče in padla z višine," so zapisali po poročanju Daily Mail.

Družina manekenke medtem izsledkom policije ne verjame.