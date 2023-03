Pogrom na Poljskem: novinar razkril identiteto mladoletne žrtve pedofila

Umrlemu najstniku, ki so ga pokopali v torek, so se v poljskem parlamentu poklonili z minuto molka. "Smrt otroka je nepredstavljiva tragedija," je dejala ena od poslank parlamenta. Tokrat tudi tragedija s političnim ozadjem.

Otroka so zlahka identificirali, saj je radio poročal, da je bila ena od žrtev pedofila, ki so mu zaradi zaščite otrok sodili za zaprtimi vrati, sin znane poslanke. Razkril je tudi njegovo starost, nediskretno in brez zadržkov. Čeprav je šlo za občutljivo temo poročanja, razlaga Kmeciak: "To bi moral implementirati in upoštevati vsak poklic, ki deluje na osnovi javnega zaupanja. In tak poklic je poklic novinarja."