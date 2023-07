Zagrebčanka Snježana je dokaz, da pogum in človečnost lahko premagata tudi neurje. Iz sredinega silovitega neurja, ko je orkanski veter z nalivi odnašal vse pred seboj, jo je namreč rešil mimoidoči neznanec. Oklepala se je prometnega znaka in ko so ji pošle prav vse moči, se je prikazal mladenič in ji kljub tveganju pomagal na varno. Svojega junaka je tudi spoznala – v miru in ob lepem vremenu.