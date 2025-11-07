Svetli način
Tujina

Pogumna deklica Putina prosila, naj pomaga njenemu ranjenemu stricu

Moskva, 07. 11. 2025 09.05 | Posodobljeno pred 13 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
0

11-letna pogumna deklica se je na trgu v Moskvi soočila z neusmiljenim ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom in ga prosila, naj pomaga njenemu stricu, ki je bil ranjen v vojni in poslan nazaj v boj brez ustrezne oskrbe. To se v ruskih vrstah sicer pogosto dogaja, vendar se Putin le redko sooči s krutostjo in posledicami teh dejanj. Poklonila mu je tudi čeburaško – igračo, ki jo je sama izdelala.

11-letna Kira iz Sibirije je v vojni že izgubila svojega 36-letnega očeta Vladimirja Pimenova, ki je bil lani ubit v vojni v regiji Doneck.

"Moj stric je zdaj na fronti," je po poročanju Independenta na Rdečem trgu v Moskvi povedala ruskemu diktatorju, ki so ga obkrožali verski voditelji. "Bil je ranjen v roko, bil je v bolnišnici. Sploh ga niso pozdravili, zdaj pa ga pošiljajo nazaj v boj. Rada bi, da ga premestijo v dobro bolnišnico v Rusiji," mu je proseče dejala.

S posnetka se vidi, da ji je Putin, ki mu je bilo nelagodno, odvrnil: "Zagotovo ga bomo našli, prav?"

Ni pa obljubil, da ga bo vrnil s fronte, da bi se lahko pozdravil.

"Ime mu je Anton Fisyura," je še dejala deklica.

"Seveda. Hvala, ker se ga spominjaš," ji je dejal Putin.

Nato jo je poljubil na glavo in odšel naprej.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mediji poročajo, da ima Kirin ranjeni stric dva sinova, stara devet in 18 let. Deklica je povedala, da ima še dva strica, ki se prav tako borita v vojni.

Tako Kira kot njena sedemletna sestra Anastazija sta zaradi Putinove vojne ostali brez očeta, ki je bil odlikovan z redom za pogum.

Kira je Putinu poklonila tudi čeburaško – igračo iz sovjetskih časov z velikimi okroglimi ušesi – ki jo je sama izdelala. "Čeburaško sem spletla tudi za svojega strica Antona, nato pa še za strica Vanjo in strica Juro, ki zdaj branita domovino," je dejala. "Moje igrače jim bodo zagotovo prinesle srečo."

deklica kira putin pomoč ranjeni stric


Incident v ovalni pisarni: med govorom se je zgrudil moški

