11-letna pogumna deklica se je na trgu v Moskvi soočila z neusmiljenim ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom in ga prosila, naj pomaga njenemu stricu, ki je bil ranjen v vojni in poslan nazaj v boj brez ustrezne oskrbe. To se v ruskih vrstah sicer pogosto dogaja, vendar se Putin le redko sooči s krutostjo in posledicami teh dejanj. Poklonila mu je tudi čeburaško – igračo, ki jo je sama izdelala.

11-letna Kira iz Sibirije je v vojni že izgubila svojega 36-letnega očeta Vladimirja Pimenova, ki je bil lani ubit v vojni v regiji Doneck. "Moj stric je zdaj na fronti," je po poročanju Independenta na Rdečem trgu v Moskvi povedala ruskemu diktatorju, ki so ga obkrožali verski voditelji. "Bil je ranjen v roko, bil je v bolnišnici. Sploh ga niso pozdravili, zdaj pa ga pošiljajo nazaj v boj. Rada bi, da ga premestijo v dobro bolnišnico v Rusiji," mu je proseče dejala.

S posnetka se vidi, da ji je Putin, ki mu je bilo nelagodno, odvrnil: "Zagotovo ga bomo našli, prav?" Ni pa obljubil, da ga bo vrnil s fronte, da bi se lahko pozdravil. "Ime mu je Anton Fisyura," je še dejala deklica. "Seveda. Hvala, ker se ga spominjaš," ji je dejal Putin. Nato jo je poljubil na glavo in odšel naprej.

