Pogumna dunajska policista, ki sta v 9 minutah ubila napadalca

Do reševalnega vozila sta mu pomagala dva civilista, ki sta bila zaradi svojega poguma razglašena za tiha dunajska junaka. Ranjeni policist je potreboval nujno operacijo, vendar ni bil v smrtni nevarnosti.

V judovskem delu v središču Dunaja so se prvi alarm zaradi strelov sprožili ob 20. uri. Po samo treh minutah je prvi policist že streljal na napadalca. Med streljanjem je tudi napadalcu uspelo zadeti mladega policista, in sicer ga je ustrelil v nogo.

Le šest minut kasneje oziroma devet minut po začetku serije umorov sta dva častnika iz posebne enote WEGA uspela zaustaviti terorista, ki je bil oborožen z mačeto, pištolo Tokarev in jurišno puško AK-47. Ustrelila sta ga v ramo, krogla je prodrla skozi njegovo levo pljučno krilo, posledično pa zadela še hrbtenico, poroča Kronen Zeitung .

Na podelitvi sta svojo izkušnjo delila tudi junaka. "Te misije ne bomo nikoli pozabili, zapisana je v spomin vseh najinih kolegov. Mnogi so na delo prišli od doma. Ponosni smo na čete, to je bilo pravo tovarištvo," sta dejala.

Tri dni po eni najgrozljivejših noči, ki je na Dunaju zagotovo še dolgo ne bodo pozabili, sta kancler Sebastian Kurz in notranji minister Karl Nehammer junakoma podelila medalji. "Delo, ki ga opravljajo policisti, je nevarno. Oba sta po svojih najboljših močeh rešila življenja številnih državljanov," sta dejala med podelitvijo.

Napad je v ponedeljek zvečer, tik pred delnim zaprtjem javnega življenja zaradi epidemije covida-19, v središču avstrijske prestolnice izvedel 20-letni Kujtim Fejzulai, ki je imel albanske korenine ter državljanstvo Avstrije in Severne Makedonije. Bil je simpatizer skrajne džihadistične države IS, ki je v torek na platformi Naschir News prevzela odgovornost za napad.

Po terorističnem napadu na Dunaju, v katerem so štiri osebe umrle, več kot 20 pa je bilo ranjenih, so več hišnih preiskav izvedli tudi v Nemčiji. Ministrica za kulturo Susanne Raab in minister za notranje zadeve Karl Nehammerpa sta v petek napovedala zaprtje radikalnih mošej.