Pogumna mačka pred kačo rešila otroka

Strup kače, ki je ugriznila Arthurja, je uvrščen na drugo mesto najbolj strupenih na svetu. Kača je po poročanju Australian Geographica znana po svoji gibčnosti, agresivnosti in slabi volji. Njegov ugriz lahko povzroči progresivno paralizo in ustavi strjevanje krvi, kar povzroči, da žrtev v nekaj trenutkih po ugrizu pade na tla.

Nagajiva kratkodlaka mačka po imenu Arthur je sledila dvema otrokoma na igrišče za hišo, kjer se je igrala, ko je zelo strupena vzhodna rjava kača prilezla tik do otrok. Po poročanju službe za nujne primere je pogumna mačka takoj skočila v akcijo in ubila kačo, da bi otroka zaščitila pred nevarnostjo. Žal je kača med bojem ugriznila Arthurja, v v kaosu, kako čim hitreje spraviti otroka z dvorišča, ni nihče videl dejanskega ugriza. Arthur se je sicer zgrudil, a si je hitro opomogel, kot da ni nič narobe.

Naslednje jutro so lastniki Arthurja spet našli na tleh in ni mogel vstati. Družina je mačko odpeljala k veterinarju, vendar je bilo njeno stanje preresno, da bi si lahko opomogla. "Njegovi lastniki so morali z najtežjimi srci zapustiti Arthurja, potem ko je dobil angelska krila," so zapisali v veterinarski bolnišnici. "Njegova družina, razumljivo užaloščena, se ga rada spominja in mu bo za vedno hvaležna, da je otrokom rešil življenje," so dodali.

Uporabniki družbenih omrežij so pogumno dejanje mačke označili za junaško, hkrati pa izrazili veliko žalost."Kakoooooo žalostna sem zaradi družine in te dragocene mačke. Molim za vaša zlomljena srca. Znova ga boste videli," je zapisala uporabnica Facebooka. "O Arthur ... kako pogumen možic! Srce se mi lomi zate in za tvojo družino," pa je zapisala druga.