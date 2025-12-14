Pogumni civilist ustavil napadalca v Sydneyju

Moški v beli majici se je, kot poročajo avstralski mediji, sprva skrival za parkiranim avtomobilom, le nekaj metrov stran od strelca, ki je bil oblečen v svetle hlače, temno zgornje oblačilo in zaščitni jopič. Kljub veliki nevarnosti je pozorno počakal na pravi trenutek.

Stekel je med avtomobili, napadalca presenetil od zadaj in ga zagrabil. Po kratkem, a silovitem prerivanju mu je uspelo iztrgati puško, napadalec pa je padel na tla. Civilist je nato orožje usmeril proti njemu, medtem ko se je strelec umikal proti bližnjemu mostu in se večkrat oziral nazaj.