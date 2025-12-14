Svetli način
Pogumni civilist ustavil napadalca v Sydneyju

Sydney, 14. 12. 2025 12.48 | Posodobljeno pred 35 minutami

Avtor
L.M.
Komentarji
9

V Sydneyju je na avstralski plaži Bondi Beach prišlo do množičnega streljanja, v katerem je po podatkih policije umrlo najmanj 11 ali 12 ljudi, več deset je ranjenih. Splet je medtem preplavil video pogumnega civilista, ki se je odločil posredovati proti napadalcu.

Posnetki z Bondi Beacha prikazujejo izjemno pogumno dejanje civilista, ki se je v trenutkih kaosa odločil posredovati proti enemu izmed oboroženih napadalcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moški v beli majici se je, kot poročajo avstralski mediji, sprva skrival za parkiranim avtomobilom, le nekaj metrov stran od strelca, ki je bil oblečen v svetle hlače, temno zgornje oblačilo in zaščitni jopič. Kljub veliki nevarnosti je pozorno počakal na pravi trenutek.

Preberi še 12 žrtev streljanja na priljubljeni avstralski plaži, tudi eden od strelcev

Stekel je med avtomobili, napadalca presenetil od zadaj in ga zagrabil. Po kratkem, a silovitem prerivanju mu je uspelo iztrgati puško, napadalec pa je padel na tla. Civilist je nato orožje usmeril proti njemu, medtem ko se je strelec umikal proti bližnjemu mostu in se večkrat oziral nazaj.

Sydney Bondi Beach strelski napad civilist
KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prelepa Soča
14. 12. 2025 13.32
In zakaj ga ni onesposobil s strelom v nogo, če že višje ni upal???
ODGOVORI
0 0
proofreader
14. 12. 2025 13.30
+4
Menda nekateri v Sloveniji podpirajo teroriste.
ODGOVORI
4 0
Jezna lepookica
14. 12. 2025 13.27
-3
Kaj pa Judje delajo s Palestinci?
ODGOVORI
2 5
proofreader
14. 12. 2025 13.29
+1
Ščitijo jih pred Hamasom.
ODGOVORI
2 1
Jezna lepookica
14. 12. 2025 13.27
-1
Judovski festival? Nobene škode.
ODGOVORI
3 4
proofreader
14. 12. 2025 13.21
+1
Tudi pri nas je prisotna protijudovska aktivnost, sploh na RTV.
ODGOVORI
5 4
proofreader
14. 12. 2025 13.19
-2
Krav maga?
ODGOVORI
3 5
