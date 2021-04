Pogumni delavec pred drvečim vlakom rešil otroka

Dramatični video prikazuje trenutek, ko je bil delavec v soboto ob pravem trenutku na pravem mestu na železniški postaji. Nesrečni otrok se je na postaji v Mumbaju nahajal s svojo mamo, ki je slepa, ko je zdrsnil in padel na tire. V tem trenutku je proti njemu drvel vlak.

Posnetek nadzornih videokamer, ki so ga v ponedeljek objavili na Twitterju, prikazuje delavca postaje Mayura Shelkheja, ki se je podal v dir, da bi rešil otroka in nato še sebe. Otroka je nekaj trenutkov preden je mimo pridrvel vlak pograbil in dvignil na peron.

Indijsko ministrstvo za železnice, ki je objavilo video, je Shelkeja pohvalilo za njegovo dejanje. "Tvegal je svoje življenje, da bi rešil življenje otroka," so dejali pristojni. "Pozdravljamo njegov pogum, ki je lahko zgled vsem in predanost svojemu poslanstvu."

Shelkeju so čast oddali tudi direktor mumbajske železniške postaje in njegovi sodelavci.