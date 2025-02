Pogumni mimoidoči iz goreče stavbe rešili dekle in njenega kosmatinca

Ognjeni zublji in temen dim, ki se je valil iz stanovanjske hiše v središču Monsa, niso ustavili mimoidočih, ki so nemudoma pohiteli na pomoč ujeti stanovalki. Mlado dekle se je v gorečem stanovanju nahajalo s svojim kosmatincem, zaradi plamenov pa ni moglo pobegniti iz stavbe.

"Pograbili smo lestev in splezali po njej. Naredili smo, kar smo lahko. Na srečo je bilo vse v redu. Čeprav je požar uničil vse, pa ni bilo nobene smrtne žrtve," je za RTL TVI Belgium dejal eden od junakov Malick Keita Maodo , ki pravi, da se dekle v požaru ni poškodovalo.

Moški so tako z bližnjega kombija pograbili lestev ter se poskusili povzpeti čim bližje dekletu, ki je bilo ujeto v enem višjih nadstropjih, je razvidno s posnetka Enexa . Ženska jim je skozi okno najprej podala svojega kosmatinca, nato pa so iz stanovanja rešili še njo.

Vsi v soseski pozdravljajo to dejanje poguma, ki je rešilo človeško življenje. Vsi so se trudili pomagati po svojih najboljših močeh. Še eden od junakov - Stéphane - je takrat poskrbel za lestev. "Našli smo dve ali tri lestve in moškega, ki nam je dovolil, da splezamo na streho njegovega kombija, čeprav bi se vozilo lahko poškodovalo. S skupnimi močmi smo rešili že popolnoma panično dekle," je dejal.

V stavbi se nahaja več stanovanj, kar 35 domov pa je zaradi požara trenutno označenih kot neprimernih za bivanje. "Nekatere prebivalce bodo k sebi vzele družine, nekateri se bodo obrnili na zavarovanje. Vzpostavljeni bodo vsi upravni postopki, da ugotovimo, kaj bo treba narediti na dolgi rok," je dejal tiskovni predstavnik reševalne cone centra Hainaut Benoîta Filippi.