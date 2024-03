Pohabljanju spolovil podvrženih vse več deklic še pred petim letom

Prizadevanja za hitrejšo odpravo te brutalne prakse so prepočasna. Na Unicefu trdijo, da bi bilo za odpravo do leta 2030 treba delati 27-krat hitreje kot sedaj. Mutilacija ženskih genitalij se sicer ne širi na svetovni ravni, vendar se v državah, kjer se drastično povišuje, rodi več deklic v primerjavi s preostalim svetom.

Mutilacija vključuje delno ali popolno odstranitev zunanjih ženskih spolovil in velja za kršitev človekovih pravic, piše Guardian. Najvišjo stopnjo mutilacij beležijo Somalija, Gvineja, Džibuti, Egipt, Sudan in Mali. To so namreč tudi države, ki se spopadajo z več perečimi temami, kot so konflikti, podnebni pretresi in nezanesljiva preskrba s hrano, kar še dodatno otežuje izvajanje programov za podporo deklicam, poroča Unicef.

V številnih afriških državah je sicer v zadnjih desetletjih prišlo do zmanjšanja, vendar se je situacija spet obrnila. V Gambiji denimo so ta teden v parlament vložili predlog zakona o razveljavitvi prepovedi pohabljanja ženskih spolnih organov, kar je sprožilo veliko razprav o pravicah, religiji in kulturi. V Sierri Leone je praksa še vedno zakonita, kljub vse večjemu pritisku, da bi jo bilo treba opredeliti kot kaznivo dejanje. V začetku tega leta so v tej zahodnoafriški državi umrle vsaj tri deklice med obredom obrazovanja.

V Keniji, ki je to prakso leta 2011 razglasila za kaznivo dejanje, je število primerov pohabljanja ženskih spolnih organov stalno upadalo, vendar so aktivisti še vedno zaskrbljeni zaradi napredka. Precej slaba situacija je še vedno v somalijski skupnosti na severovzhodu Kenije, nedavno pa so se pojavila poročila o ponovnem pojavu v osrednji kenijski regiji Murang'a, kjer se ženske, starejše od 30 let, odločajo za obrezovanje zaradi "vračanja k svoji kulturi".

Prakso je zdaj težje odkriti, saj zdravstveni delavci mutilacijo izvajajo kar doma. Unicef je razkril, da se vse več družin odloča za zgodnje obrezovanje hčera, včasih že pri dveh letih, da bi zmanjšali fizično škodo in psihološke travme, ki jih utrpijo starejše deklice.