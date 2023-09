Slovenki v Maroku: Pohištvo in predmeti v hotelu so leteli na vse strani

"Pol minute, ki se vleče. Ne veš, kaj se dogaja, ko zavlada panika." Silovito tresenje opisujeta Slovenki, obe udeleženki mednarodne konference Unesca, ki sta se ravno takrat vračali v hotel. "Jaz česa takega še nisem doživela in tudi upam, da nikoli več ne bom," je dejala Darja Komar in dodala, da so jo spremljali grozni občutki. "Tisti prvi trenutek sploh ne razumeš, kaj točno se dogaja. Potem, ko ugotoviš, da je to potres, iščeš najbližji izhod."

Suzana Fajmut Štrucl se spominja, da so bili vsi v paniki ter nato hitro zapustili hotel in odšli na dvorišče. Tam so se zbrali še ostali Slovenci in drugi hotelski gostje, ki so bežali na prosto. "Zaradi te panike, ker je vse letelo, mize so se prevračale, stoli, ljudje so bili v paniki, si res želiš čim prej priti na varno," je pojasnila Komarjeva. Večina slovenskih delegatov je noč preživela zunaj.

Lokalni vodič, organizator dogodka, je slovenske delegate pospremil do nove namestitve v Marakeš. Komarjeva dodaja, da se je v neposredni bližini njihovega hotela zrušila stavba. "Vseeno je bil potres močen, močno smo ga čutili, res se je treslo vse in je letelo okrog. Tako da dejansko je šlo za res močen potres, ki je bil nekje v globini 10 kilometrov v gori Atlas," je poudarila Fajmut Štruclova.