Pohlep v Cityju: Bonusi bankirjev so se od zloma leta 2008 podvojili

Od finančnega zloma leta 2008 so se bonusi bankirjev podvojili, kaže raziskava britanskega Sindikalnega kongresa (TUC), ki vlado obtožuje, da bogati finančnike londonskega finančnega središča City, hkrati pa "ohranja" plače delavcev. Bonusi v finančnem in zavarovalniškem sektorju so tako, po besedah sindikalnega krovnega telesa, v povprečju dosegli rekordnih 20.000 funtov (23.000 evrov) na leto, kar je skoraj enainpolkratnik povprečne plače, ki jo dobijo pomočniki učiteljev.

TUC je tudi ugotovil, da so se povprečni bonusi finančnikov Cityja med letoma 2008 in 2022 v denarnem smislu povečali za 101 odstotek, preden je finančni minister Kwasi Kwarteng prejšnji mesec objavil načrte za odpravo zgornje meje bonusov za bankirje. "Vsakdo, ki dela za preživetje, si zasluži dostojno življenje, vendar ministri ohranjajo plače milijonom delavcev, medtem ko polnijo žepe bankirjem Cityja," je dejala Frances O'Grady, generalna sekretarka TUC. "Preprosto ni opravičila za odpravo zgornje meje za bančne bonuse, še posebej, ko morajo medicinske sestre in pomočniki učiteljev obiskovati nevladne humanitarne organizacije, da preživijo. City je že igrišče milijonarjev. Ne potrebuje še dodatne pomoči konservativcev," je dodala. "Ministri bi morali omejiti to pohlepno kulturo nagrajevanja tako, da bi delavce dali v plačilne odbore podjetij in uvedli najvišja plačilna razmerja."

V Združenem kraljestvu dela 3519 bankirjev, ki letno zaslužijo več kot milijon evrov, kažejo podatki Evropskega bančnega organa (EBA). To je več kot sedemkrat toliko kot v Nemčiji, ki ima drugo največje število bankirjev, ki zaslužijo milijon evrov na leto. Najnovejši podatki EBA tudi kažejo, da je 27 britanskih bankirjev leta 2019 prejelo več kot 10 milijonov evrov, medtem ko sta dva upravljavca premoženja s sedežem v Združenem kraljestvu prejela med 38 in 39 milijonov evrov, en investicijski bankir pa je prejel 64,8 milijona evrov, saj je prejel fiksno plačo v višini 242.000 evrov plus bonus v višini 64,6 milijona evrov.