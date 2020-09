Pohod na medije v senci vladavine Aleksandra Vučića

Ta pohod na druge medije ni slučajen, niti ni nepredviden. Medijsko tržišče v Srbiji je bilo razdeljeno že nekaj časa, med lastniki medijskih struktur, ki pa so obstajale, je pogosto obstajalo oligopolno razmerje, povezano z vodilnimi v Srbiji. Že v preteklosti, ko so še obstajali nekateri, ki niso upoštevali volje in usmeritve Vučićeve stranke, je večina podpore in gledanosti prihajala iz vsebin, ki so bile njim naklonjene ali pa popolnoma nevtralne. Gre sicer za postopni razvoj medijske krajine, ki je "privatizirana" stopila na tržišče, ko je odšel Milošević leta 2000 in so se začele reforme.

Televiziji Happy TV in Pink sta bili provladni že nekaj časa, praktično že od začetka vladavine Aleksandra Vučića. Modus operandi teh medijev je bilo lahko opaziti, saj niso dopuščali kritičnega poročanja o Vučiću, v studie pa so redno vabili le tiste, ki so o predsedniku Srbije poročali pozitivno, skoraj že biblijsko. V Srbiji je bilo to že skoraj komično, med ljudmi je krožila tudi šala na ta račun. V tej je družina v Srbiji sedela in gledala poročila na eni od provladnih televizij, otrok, ki pa je na to gledal z otroškimi očmi, je vprašal starše: "Mami, oči, kdo je ta voditelj, ki vodi oddajo? – Otrok, to ni voditelj, to je naš predsednik Aleksandar Vučić!" A takrat so še obstajali delno neodvisni vsedržavni mediji, ki so imeli odobreno državno frekvenco, ki so poročali negativno o njem, ko je prihajalo do afer, leta 2018 se je spremenilo tudi to.