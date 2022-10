Shod so poimenovali 'Pohod proti visokim življenjskim stroškom in podnebni nedejavnosti', pričakuje pa se na tisoče protestnikov, ki si poleg zvišanja plač prizadevajo še za naložbe proti podnebni krizi. Organizatorji zahtevajo tudi zamrznitev cen energije, osnovnih dobrin in najemnin ter nasprotujejo predlagani pokojninski reformi.

Nedeljski protestni pohod po Parizu je pozvala stranka France Unbowed, podpirajo pa jo njeni koalicijski zavezniki: Zeleni, socialisti in komunisti. Nedavno imenovana dobitnica Nobelove nagrade za književnost Annie Ernaux in drugih 60 osebnosti iz umetnosti in javnega življenja so prejšnji teden v skupnem pismu pozvali ljudi, naj se pridružijo pohodu.