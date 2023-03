'Pohod svobode': Na tisoče študentov in učiteljev proti madžarski vladi

Na tisoče študentov in drugih nasprotnikov madžarske vlade je v prestolnici Madžarske, Budimpešti, na protestu zahtevalo reforme izobraževanja in spremembo politične kulture.

Protest, ki so ga organizatorji poimenovali "pohod svobode", so sklicali učiteljski sindikati in študentske skupine, ki že več mesecev pritiskajo na madžarsko vlado, naj zagotovi zvišanje plač in boljše delovne pogoje za učitelje. Zahtevali so tudi razveljavitev zakonodaje, ki omejujejo pravico učiteljev do stavke.

FOTO: AP

Udeleženci pohoda so po eni od glavnih budimpeških avenij skandirali gesla "brez učiteljev ni prihodnosti" in "stavka je osnovna pravica". Skupine študentov in učiteljev so se v zadnjih mesecih, kljub omejitvam, udeležile stavk, sprehodov in drugih simboličnih dejanj državljanske nepokorščine, potem ko vlada ni izpolnila nobene njihove zahteve. Več učiteljev je bilo odpuščenih. Katalin Torley, učiteljica, ki so jo po 23 letih dela na srednji šoli v Budimpešti odpustili, je na demonstracijah dejala, da je Madžarska postala "izjemno centraliziran avtoritarni sistem," ki je zaposlenim v javni sferi vzel avtonomijo. "Mislim, da to gibanje ni proti vladi, ampak proti sistemu," je dodala. "Tisti učitelji, ki so sodelovali pri državljanski nepokorščini, so pokazali, da je treba znova vzpostaviti normalen sistem."

FOTO: AP

Demonstracije so potekale na državni praznik ob 175. obletnici neuspele madžarske revolucije proti habsburški vladavini leta 1848. 15. marec je eden najpomembnejših madžarskih praznikov, ki se skoraj tradicionalno konča z velikimi domoljubnimi demonstracijami in protesti v glavnem mestu. Orban ni tradicionalno nagovoril državljanov v Budimpešti Madžarski populistični predsednik vlade Viktor Orban je prekinil tradicijo nagovora v Budimpešti in namesto tega govoril podpornikom v majhnem mestu Kiskoros, približno dve uri iz prestolnice. Nagovor je imel pred hišo Sandorja Petofija, ki velja za enega največjih madžarskih pesnikov, ki je leta 1848 pomagal spodbuditi madžarski upor proti avstrijskemu cesarstvu. Čeprav naj bi bil Petofi ubit 1849, Madžari še danes čutijo njegovo prisotnost, ko tuje sile poskušajo Madžarski vsiliti svojo voljo, je poudaril Orban.

Madžarski premier Viktor Orban FOTO: AP