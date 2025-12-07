Svetli način
Tujina

Teptal vrtnice, ki so jih položili za umorjene ženske

Zagreb, 07. 12. 2025 17.22 | Posodobljeno pred 1 uro

M.V.
63

Vrtnice so v Zagrebu postavili v okviru kampanje, v kateri umetnica Arijana Lekić Fridrih že tri leta opozarja javnost na položaj žensk, njihovo ranljivost in izpostavljenost nasilju v hrvaški družbi.

Moški teptal po vrtnicah v Zagrebu
Moški teptal po vrtnicah v Zagrebu FOTO: Facebook

Na videoposnetku, ki se je pojavil na družbenih omrežjih, je so uporabniki prepoznali enega izmed članov zagrebške rock skupine Izlet, ki je hodil po vrtnicah. Isti moški naj bi se nedavno udeležil molitvenih srečanj "radikalnih katolikov" na Trgu bana Jelačića, poroča Index.hr.

Na profilu njegove skupine so bile namreč objavljene fotografije dogodkov, na katerih so ga videli, kako nosi velik transparent z motivom Device Marije. Na fotografijah je oblečen v enaka oblačila kot moški v videu, ki tepta vrtnice.

vrtnice ubite ženske zagreb
Macron Kitajski zagrozil s carinami

KOMENTARJI (63)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SDS_je_poden
07. 12. 2025 18.45
Radikalni katoliki. Druga stran kovanca od radikalnih muslimanov. Oboji pa zabiti da je joj.
ODGOVORI
0 0
PIKAPOLONICA1994
07. 12. 2025 18.43
+1
Itak, taki, ki javno promovirajo svojega boga so najhujši...
ODGOVORI
1 0
Malo_sutra
07. 12. 2025 18.43
+0
Ma ni tukaj nekih pravic. Pac ne hodit v zveze in to je to.
ODGOVORI
1 1
Malo_sutra
07. 12. 2025 18.44
+1
ko si samski nobenega ne varas, vsec ti je vec oseb, ni kreganja… ma ideala biti samski
ODGOVORI
1 0
devlon
07. 12. 2025 18.40
+2
bog mora bit ponosen nanj..
ODGOVORI
2 0
4krogci
07. 12. 2025 18.40
+4
Pac klasicn obozevalec Thompsona…jih je tud pr nas dost takih!
ODGOVORI
5 1
Pamir
07. 12. 2025 18.31
+4
Hrvaška je na lestvici varnosti držav precej nazadovala.
ODGOVORI
5 1
manga
07. 12. 2025 18.31
+7
Hrvatom smo spregledali klasičen genocid v Jasenovcu,izgon in flagantno etnično čiščenje Srbov iz RSK in zdajšenj razmah desnice in faschizma.Nevem zakaj in kdo to dela ?
ODGOVORI
8 1
Nidani
07. 12. 2025 18.32
+5
HDZ=SDS
ODGOVORI
9 4
Delavec_Slo
07. 12. 2025 18.28
-4
IN KAKE VEZE IMA TOLE S SLOVENIJO,A NI V TEJ DRŽAVI DOSTI NAŠIH TEŽAV IN PROBLEMOV!!!
ODGOVORI
8 12
Nidani
07. 12. 2025 18.33
+2
Je problem, janšizem in učimo se iz napak Hrvatov! Te še kaj zanima?
ODGOVORI
7 5
SDS_je_poden
07. 12. 2025 18.35
+1
Kaj imajo tvoje frustracije veze z nami?
ODGOVORI
3 2
Perovskia
07. 12. 2025 18.36
+0
Pa tezava da taki nidani lahko zivijo v ljubi Zlo veniji
ODGOVORI
1 1
Cervantes Saavedra
07. 12. 2025 18.37
+1
za Delav: Ko samo pomisliva, kako mračna slovenska desnica obsoja komunajzarski režim v Venezueli! Res, kaj ima to veze s Slovenijo, a ni v tej državi dosti naših težav in problemov!!! Gotovo si zadovoljen, ko ti dam prav. Zdaj samo strmi nad plusi, ki bodo sledili in ti tudi oni dali prav.
ODGOVORI
2 1
Lens
07. 12. 2025 18.39
+1
Ne rabiš se dret.
ODGOVORI
1 0
Animal_Pump
07. 12. 2025 18.24
+7
To so uni, ki bi ženske na ketni imel za šporgetom...pa, da je mašina za rojevanje frocovja..s katerim se oni niti pod razno ne bi ukvarjal. Teh je tudi pri nas čedalje več. Na socialnih omrezjih jih najdete...najbolj znacilni stavki od njih so. " Ni več pravih žensk kot ao bile naše mame". " Vse iščejo bogate tipe". " Nobena ne zna več kuhat pa skrbet za družino pa nobena noče otrok". Pa še lahko naštevam. Skupno jim je to, da so fo navadni beta fanki, ki ne znajo zadovoljit ženske...velika verjetnost, da imajo majhen penis la težave z erekcijo....pa bolano so ljubosumni...nekateri se delajo, da so glpboko verni, pa o veri pojma nimajo. Skratka...ženske. Izogibajte se teh tipov.
ODGOVORI
11 4
proofreader
07. 12. 2025 18.29
+4
Nekatere prav take vabijo v državo.
ODGOVORI
5 1
Animal_Pump
07. 12. 2025 18.31
+0
Problem je...kar imaš domačih fanatičarjev čedalje več. Pa še hujši so od Arabarjev.
ODGOVORI
2 2
Rožle Patriot
07. 12. 2025 18.21
+3
Jah, ga še ti malo poteptaš oz. pohodiš ... ga ugasneš kot cigareto s peto .. !!!
ODGOVORI
6 3
300 let do specialista
07. 12. 2025 18.18
-6
Hrvaške Nike, to samo zdraho zganja, samo to, nasilje se dogaja povsod in nad vsakomur, pogosto, nihče ne zanika, da se pa sili s feminističnimi sorošoidnimi idejami pa ni nasilje???
ODGOVORI
4 10
Nidani
07. 12. 2025 18.21
+5
Katere so to ideje, lahko našteješ?
ODGOVORI
8 3
Nidani
07. 12. 2025 18.34
+2
Ne bo šlo, a? Se mi je zdelo, da kr neki nabijaš...
ODGOVORI
3 1
Janez23
07. 12. 2025 18.18
+0
Najbrž je dobil idejo od skrajne levičarke Sare Štiglic, ki je bila zaposlena pri skrajni levičarki Nataši Pirc Musar in je prav tako uničevala neke rože in zastavice. Žalostno, da slabi zgledi vlečejo iz Slovenije še na hrvaško. No hrvaški psiho vsaj ni plačan iz proračuna, kot je bila slovenska Sara.
ODGOVORI
7 7
Nidani
07. 12. 2025 18.19
-6
Haha Janez...ccccc....
ODGOVORI
4 10
Nidani
07. 12. 2025 18.20
+2
...pa kje vas najdejo...😂
ODGOVORI
6 4
simc167
07. 12. 2025 18.15
+6
takšne in podobne osebke vidiš na koncertu thompsona. urška je ponosna na domoljubne hrvate.
ODGOVORI
11 5
Killing of Hind Rajab
07. 12. 2025 18.04
+11
to so te vrednote, kultura in tradicija vernikov rkc ...raznih primcev in janš z mahnići...
ODGOVORI
22 11
Rainbow warrior
07. 12. 2025 18.12
+0
Se ti zdijo oni z leve kaj boljši? Večinoma so še slabši, od lenuhov, do kradljivcev in pa njihova "najboljša" lastnost, da z čim manj dela živijo lepo življenje, ali kakor bi rekli naši južni bratje, malo laži, malo kradi i dobro živi.
ODGOVORI
9 9
Killing of Hind Rajab
07. 12. 2025 18.18
+4
kazanje z desnim prstkom v drugo smer ne more opravičiti te mega sramotnega početja tega desničarja...Nisi vedelo...???
ODGOVORI
8 4
Vrhovni poveljnik
07. 12. 2025 18.03
+10
Janša bi dejal: "Pravi domoljub in dober katolik!"
ODGOVORI
20 10
kivzfccz
07. 12. 2025 18.21
-5
yyTudi Golob bi bil ponosen na tak podmladek
ODGOVORI
2 7
kita 1111
07. 12. 2025 18.03
-21
Na javnih cestah ,pločnikih ,stopnicah ne moreš nastavljati rož ,vencev ,ker je to javni prostor kjer te ne sme kdo omejevat
ODGOVORI
6 27
jablan
07. 12. 2025 18.14
+7
Minusi ti povejo svohe
ODGOVORI
11 4
anabanana
07. 12. 2025 18.01
-4
Novo družbeno omrežje 2 4
ODGOVORI
1 5
Tovariš Balki
07. 12. 2025 17.59
+11
Se je že slikal z njim jajo?....pa to
ODGOVORI
17 6
Killing of Hind Rajab
07. 12. 2025 18.06
+9
že razmišljajo kako ga bodo povabili v službi resnice v studio noretv kot častnega gosta...tisti u pajac z domoljubnim imenom thompson kar je staro hrvaško ime bo napisal 3 pesmi temu junaku v čast...
ODGOVORI
15 6
