Teptal vrtnice, ki so jih položili za umorjene ženske

Na videoposnetku, ki se je pojavil na družbenih omrežjih, je so uporabniki prepoznali enega izmed članov zagrebške rock skupine Izlet, ki je hodil po vrtnicah. Isti moški naj bi se nedavno udeležil molitvenih srečanj "radikalnih katolikov" na Trgu bana Jelačića, poroča Index.hr.

Na profilu njegove skupine so bile namreč objavljene fotografije dogodkov, na katerih so ga videli, kako nosi velik transparent z motivom Device Marije. Na fotografijah je oblečen v enaka oblačila kot moški v videu, ki tepta vrtnice.