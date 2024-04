Pohodnica opisala 'srhljiv' trenutek, ko je našla truplo pogrešanega dvoletnika

Manon je marca med sprehodom blizu Le Verneta v francoskih Alpah ob meji z Italijo našla lobanjo pogrešanega malčka Emila. Za francosko televizijsko hišo BFM TV je pojasnila, da gre vsak dan na sprehod brez mobilnega telefona in da se je tokrat odpravila po poti, po kateri že dolgo ni šla. Na tleh je našla lobanjo, ki je bila "bela" in "popolnoma čista", imela pa je le zgornje zobe.

Nato pa se je hitro odpravila proti domu. "Hotela sem biti čim hitrejša, tekla sem. Govorila sem si: hitro, hitro, hitro. To stvar moram pokazati policiji, da bo našla krivca in preiskava se bo končno nadaljevala," je razkrila svoje misli.

Povedala je še, da lobanjo veš čas nosila pod pazduho, saj je bil občutek, da se lobanja dotika njene kože, srhljiv.

Povedala je, da je takoj, ko je prišla domov, poklicala policijo, ki je prevzela lobanjo. Interakcijo s policijo je opisala kot dobro. "Vse je šlo dobro, opravljali so svoje delo. Odgovorila sem na njihova vprašanja in to je bilo to," je povedala. S pomočjo genetskega testiranja so nato potrdili njen sum, da lobanja pripada pogrešanemu dečku.

Povedala je, da se, odkar je našla lobanjo, še ni odpravila na sprehod.

Na lobanji so sicer našli tudi nekakšne praske, tožilec Jean-Luc Blachon pa je prejšnji teden pojasnil, da je možno, da so jih povzročile živali po smrti dečka. Vzrok smrti še ni znan. Po odkritju kosti so v bližini našli še nekaj Emilovih oblačil, med drugim majico, čevlje in kratke hlače.