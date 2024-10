Fotografinjo v gorah ugriznila kača, našli so jo zbegano in dehidrirano

48-letna fotografinja Lovisa Sjoberg je redna obiskovalka nacionalnega parka Kosciuszko, kjer pogosto dokumentira dvije konje, ki živijo v avstralskih Snežnih gorah, poroča BBC.

Iskati so jo začeli po tem, ko je podjetje, pri katerem je najela avtomobil, obvestilo oblasti, da Sjobergova vozila ni vrnila in da z njo ne morejo vzpostaviti stika. Njeno vozilo so kasneje našli zapuščeno in odklenjeno.

Policija Novega Južnega Walesa je sprožila obsežno iskalno akcijo, v kateri so sodelovali gasilci, ekipe s psi, čuvaji parkov in helikopterji. Zaskrbljenost je bila vse večja, potem ko jo po več dneh niso uspeli najti, temperature na omenjenem območju pa so se ponoči spustile do ničle.