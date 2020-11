Pohodnik 'oživel', potem ko je bil 45 minut klinično mrtev

45-letni Michael Knapinski se je prejšnji konec tedna izgubil v narodnem parku Mount Rainier v zvezni državi Washington. V času, ko se je izgubil, so bile temperature pod lediščem. Takoj ko so ga našli, so ga odpeljali v bolnišnico v Seattlu. Ob prihodu v bolnišnico je sicer še imel utrip, vendar se mu je srce nenadoma zaustavilo, poroča BBC .

Po približno 45 minutah je njegovo srce zopet začelo utripati. Dva dni kasneje pa se je prebudil iz kome."Jokal je, njegovi bližnji so jokali in prepričana sem, da sem tudi jaz potočila solzo,"je dejala medicinska sestra z oddelka za travmatologijo Whitney Holen."Neverjetno je bilo videti, da se je po tem, ko smo se tako trudili zanj, končno prebudil," je dejala.

Knapinski, ki še vedno okreva, je za CBS povedal, da se je s pohodništvom začel ukvarjati po tem, ko je premagal hudo odvisnost od drog. "Včasih sem bil zelo nezdrav. Potem pa sem se začel ukvarjati s pohodništvom, kar je spremenilo moj življenjski slog," je dejal in dodal, da zdravstveno osebje ni želelo sprejeti dejstva, da je umrl. "Vsa čast, da so me ohranili pri življenju," je dodal.

Kaj se je z njegovim telesom dogajalo na mrazu?

Mraz lahko človeka ubije, vendar ima lahko v določenih, sicer redkih okoliščinah na telo tudi zaščitni učinek. Če se srce zaustavi pri normalni telesni temperaturi, je za preživetje zelo malo možnosti, saj pride do poškodb možganov. Toda pri izjemno nizkih temperaturah lahko mraz v resnici pomaga telesu in možganom, ker zaustavlja poslabšanje stanja.

Poznamo celo nekaj primerov odraslih in otrok, ki so v izredno nizkih temperaturah preživeli dlje časa. Lansko zimo so zdravniki "oživili" žensko, ki se ji je srce v izjemno hladnih razmerah med pohodom v Pirenejih zaustavilo za šest ur. To je sicer zelo redko, saj se tudi v mrazu poškodbe možganov običajno začnejo po približno eni uri, poroča BBC.