Poimenoval ga je oče, 'Adolf Hitler Uunona' spremenil ime

"Moje ime ni Adolf Hitler, sem Adolf Uunona. V preteklosti so me nekateri klicali Adolf Hitler in me skušali povezati z nekom, ki ga sploh ne poznam," je dejal za časnik The Namibian. Poudaril je tudi, da se je odločno distanciral od nacistične ideologije in da mu je oče izbral ime, ne da bi razumel njegov zgodovinski pomen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi svojega imena je sicer Uunona, lokalni politik v nekdanji nemški koloniji na jugu Afrike, v preteklosti že pritegnil mednarodno pozornost.

Uunona je omenjene izjave podal v sredo, medtem ko se je potegoval za ponovno izvolitev v lokalno skupščino v severni regiji Oshana, katere član je od leta 2004 po večkratni izvolitvi z veliko večino. Je član vladne stranke Swapo in znan po delu na področju lokalnih zadev, dostopnosti in infrastrukturnih pobudah. Volivci njegovemu imenu doslej niso pripisovali velikega pomena, saj ga ocenjujejo po njegovih dosežkih, so dejali.

Namibija je bila od leta 1884 več desetletij nemška kolonija, leta 1920 pa je pripadla Južni Afriki, še preden se je v Berlinu na oblast povzpel Hitler.