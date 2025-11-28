Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Poimenoval ga je oče, 'Adolf Hitler Uunona' spremenil ime

Windhoek, 28. 11. 2025 14.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
8

Namibijski politik Adolf Hitler Uunona je v uradnih dokumentih spremenil ime, tako da se sedaj imenuje Adolf Uunona. Kot je pojasnil za lokalne medije, nacistično ideologijo zavrača, ime nacističnega zločinca pa mu je izbral oče, ne da bi se zavedal njegovega zgodovinskega pomena.

Adolf Uunona, namibijski politik
Adolf Uunona, namibijski politik FOTO: X

"Moje ime ni Adolf Hitler, sem Adolf Uunona. V preteklosti so me nekateri klicali Adolf Hitler in me skušali povezati z nekom, ki ga sploh ne poznam," je dejal za časnik The Namibian. Poudaril je tudi, da se je odločno distanciral od nacistične ideologije in da mu je oče izbral ime, ne da bi razumel njegov zgodovinski pomen, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Zaradi svojega imena je sicer Uunona, lokalni politik v nekdanji nemški koloniji na jugu Afrike, v preteklosti že pritegnil mednarodno pozornost.

Uunona je omenjene izjave podal v sredo, medtem ko se je potegoval za ponovno izvolitev v lokalno skupščino v severni regiji Oshana, katere član je od leta 2004 po večkratni izvolitvi z veliko večino. Je član vladne stranke Swapo in znan po delu na področju lokalnih zadev, dostopnosti in infrastrukturnih pobudah. Volivci njegovemu imenu doslej niso pripisovali velikega pomena, saj ga ocenjujejo po njegovih dosežkih, so dejali.

Namibija je bila od leta 1884 več desetletij nemška kolonija, leta 1920 pa je pripadla Južni Afriki, še preden se je v Berlinu na oblast povzpel Hitler.

hitler adolf hitler uunona namibija politik
Naslednji članek

Trump napovedal ustavitev priseljevanja iz držav tretjega sveta

Naslednji članek

Z dvojno plačo in sporno uskladitvijo z inflacijo do 330.000 evrov letno

SORODNI ČLANKI

Na lokalnih volitvah v Namibiji zmagal moški po imenu Adolf Hitler

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
28. 11. 2025 16.04
+2
Ta je pa temnejši od Janše.
ODGOVORI
2 0
Agartha enjoyer
28. 11. 2025 15.35
+6
Un je bil josif ta kle je bil pa josip. Ta imema tudi niso več aktualna
ODGOVORI
6 0
Agartha enjoyer
28. 11. 2025 15.33
+6
Haha glih danes gledal o tem na yt bahah
ODGOVORI
6 0
Šarjan Marec
28. 11. 2025 15.33
+8
Mabundo Nagumbe
ODGOVORI
8 0
Kletni Goban in Janževec
28. 11. 2025 15.29
+7
Dollfus bi rekel Mein Negg.er in ga potrepljal
ODGOVORI
7 0
Blue Dream
28. 11. 2025 14.36
+6
😄face ti Afričani
ODGOVORI
7 1
but_the_ppl_are_retarded
28. 11. 2025 15.24
+4
Škoda, ko nima se Arjan middlenejma.
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385