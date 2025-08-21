Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Pojav 'modrih zmajev': na priljubljeni plaži prepovedali kopanje

Guardamar del Segura, 21. 08. 2025 19.27 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
U.Z.
Komentarji
5

Španske oblasti so turistom prepovedale kopanje na delu obale v Costa Blanci. Razlog je pojav tako imenovanih modrih zmajev – ta fascinantna skrivnostna bitja so namreč tako strupena, da se jih je prijelo ime "najlepši morilci v oceanu".

Po poročanju španskih medijev so "modre zmaje" opazili na plaži Playa Vivers, ki se nahaja med ustjem reke Segura in plažo Babilonia.

Da bi zaščitile kopalce, so oblasti na plažah v občini Guardamar del Segura izobesile rdeče opozorilne zastave, reševalci pa kopalce z megafoni opozarjajo, naj se teh bitij ne dotikajo. 

Turisti, ki bodo prepoved kopanja ignorirali, tvegajo visoke globe.

Župan Guardamar del Segure Jose Luis Saez je v sredo na omrežju X potrdil odredbo o prepovedi kopanja. "Rdeče zastave na plažah Guardamarja. Po pojavu primerkov vrste Glaucus atlanticus, znanem kot modri zmaj, je kopanje na plaži Vivers prepovedano. Kopalci se lahko sončijo na plaži, vendar ne smejo v morje."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po njegovih besedah bodo rdeče zastave na plaži ostale od 12 do 24 ur, odvisno od razvoja situacije. "Ljudi opozarjamo, da se morajo kljub vpadljivi barvi in majhnosti teh živali izogibati. Naši zaposleni pozorno spremljajo razvoj dogodkov in bodo ljudi obveščali o ukrepih, ki jih bo še treba sprejeti. Če opazite katero od teh bitij, se jih ne dotikajte, niti z rokavicami. Obvestite reševalce in druge oblasti," je še pozval.

"Če vas vseeno pičijo, prizadeto mesto sperite s slano vodo in se odpravite v najbližjo službo za prvo pomoč ali zdravstveni center. Ta bitja so strupena, njihovi piki lahko povzročijo slabost, bolečino in bruhanje," je opozoril.

Modri zmaj
Modri zmaj FOTO: Shutterstock

Modri zmaji se sicer pojavljajo po vsem svetu, od Španije pa vse do Avstralije. Ta redko videna modra morska bitja se uvrščajo med morske polže in običajno v dolžino zrastejo od 3 do 5 centimetrov. Njihovo telo je svetlo modre barve z vzorci in izrastki ob straneh, ki spominjajo na bleščeča krila. Navadno plavajo v skupinah tik pod morsko gladino.

A čeprav so videti fascinantno, jih je treba opazovati izključno iz varne razdalje, saj so izredno strupena. Modri zmaj je plenilec, ki se prehranjuje s strupenimi meduzami, njihov strup pa shranjuje v svojem telesu in ga kasneje uporablja za samoobrambo.

Piki modrega zmaja pri ljudeh lahko povzročijo slabost, bolečino, bruhanje in akutni alergijski kontaktni dermatitis, poroča The Sun.

modri zmaj španija prepoved kopanja plaže strupena bitja
Naslednji članek

Putin znižal pričakovanja, zdaj zahteva 'le' Doneck in Lugansk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Heprk
21. 08. 2025 20.33
Za ulovit, posusit in dat na steno
ODGOVORI
0 0
M.M.Miša
21. 08. 2025 20.14
+4
Čudovite barve in oblike .
ODGOVORI
4 0
Rožle Patriot
21. 08. 2025 20.03
+7
"Piki modrega zmaja pri ljudeh lahko povzročijo slabost, bolečino, bruhanje in akutni alergijski kontaktni dermatitis, poroča The Sun." .... v bistvu, me je samo ta zadnji stavek zanimal ... !!!
ODGOVORI
7 0
Monster_cat
21. 08. 2025 19.40
+4
Zanimiva živalca
ODGOVORI
4 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110