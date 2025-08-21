Pojav 'modrih zmajev': na priljubljeni plaži prepovedali kopanje

Po poročanju španskih medijev so "modre zmaje" opazili na plaži Playa Vivers, ki se nahaja med ustjem reke Segura in plažo Babilonia.

Da bi zaščitile kopalce, so oblasti na plažah v občini Guardamar del Segura izobesile rdeče opozorilne zastave, reševalci pa kopalce z megafoni opozarjajo, naj se teh bitij ne dotikajo.

Turisti, ki bodo prepoved kopanja ignorirali, tvegajo visoke globe.

Župan Guardamar del Segure Jose Luis Saez je v sredo na omrežju X potrdil odredbo o prepovedi kopanja. "Rdeče zastave na plažah Guardamarja. Po pojavu primerkov vrste Glaucus atlanticus, znanem kot modri zmaj, je kopanje na plaži Vivers prepovedano. Kopalci se lahko sončijo na plaži, vendar ne smejo v morje."