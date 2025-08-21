Pojav 'modrih zmajev': na priljubljeni plaži prepovedali kopanje

Po poročanju španskih medijev so "modre zmaje" opazili na plaži Playa Vivers, ki se nahaja med ustjem reke Segura in plažo Babilonia.
Da bi zaščitile kopalce, so oblasti na plažah v občini Guardamar del Segura izobesile rdeče opozorilne zastave, reševalci pa kopalce z megafoni opozarjajo, naj se teh bitij ne dotikajo.
Turisti, ki bodo prepoved kopanja ignorirali, tvegajo visoke globe.
Župan Guardamar del Segure Jose Luis Saez je v sredo na omrežju X potrdil odredbo o prepovedi kopanja. "Rdeče zastave na plažah Guardamarja. Po pojavu primerkov vrste Glaucus atlanticus, znanem kot modri zmaj, je kopanje na plaži Vivers prepovedano. Kopalci se lahko sončijo na plaži, vendar ne smejo v morje."
Po njegovih besedah bodo rdeče zastave na plaži ostale od 12 do 24 ur, odvisno od razvoja situacije. "Ljudi opozarjamo, da se morajo kljub vpadljivi barvi in majhnosti teh živali izogibati. Naši zaposleni pozorno spremljajo razvoj dogodkov in bodo ljudi obveščali o ukrepih, ki jih bo še treba sprejeti. Če opazite katero od teh bitij, se jih ne dotikajte, niti z rokavicami. Obvestite reševalce in druge oblasti," je še pozval.
"Če vas vseeno pičijo, prizadeto mesto sperite s slano vodo in se odpravite v najbližjo službo za prvo pomoč ali zdravstveni center. Ta bitja so strupena, njihovi piki lahko povzročijo slabost, bolečino in bruhanje," je opozoril.
Modri zmaji se sicer pojavljajo po vsem svetu, od Španije pa vse do Avstralije. Ta redko videna modra morska bitja se uvrščajo med morske polže in običajno v dolžino zrastejo od 3 do 5 centimetrov. Njihovo telo je svetlo modre barve z vzorci in izrastki ob straneh, ki spominjajo na bleščeča krila. Navadno plavajo v skupinah tik pod morsko gladino.
A čeprav so videti fascinantno, jih je treba opazovati izključno iz varne razdalje, saj so izredno strupena. Modri zmaj je plenilec, ki se prehranjuje s strupenimi meduzami, njihov strup pa shranjuje v svojem telesu in ga kasneje uporablja za samoobrambo.
Piki modrega zmaja pri ljudeh lahko povzročijo slabost, bolečino, bruhanje in akutni alergijski kontaktni dermatitis, poroča The Sun.
