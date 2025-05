Sporno? Favorit za papeža prepeval Lennonovo Imagine

Šest let star posnetek je po smrti papeža Frančiška znova zaokrožil po spletu, številni verjamejo, da ne slučajno. Jutri se začenja konklave, Tagle pa velja za enega od favoritov. Prepevanje pesmi, ki dvomi v obstoj nebes, bi njegove možnosti za izvolitev najbrž precej zamajalo.

Ameriški in italijanski konservativci so šli celo tako daleč, da so Filipinca obtožili herezije, nek italijanski portal pa se je vprašal, ali res želimo takšno osebo za papeža, poroča Net.hr. Zagovorniki filipinskega kardinala jim odgovarjajo, da je pel skrajšano verzijo brez spornih delov.

Tagle sicer ni edini, ki mu pred konklavom mečejo polena pod noge. Prejšnji teden je zaokrožila lažna vest, da je kardinal Pietro Parolin nenadoma zbolel in poiskal zdravniško pomoč. Tudi on velja za favorita, dvomi o njegovem zdravju pa bi lahko spodbudili drugačne dvome, da telesno ni pripravljen na zahtevno funkcijo papeža. V Vatikanu so novico zanikali. "To je bil jasen poskus sabotiranja Parolina," je komentiral italijanski kardinal Francesco Coccopalmerio .