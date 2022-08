"Povsod je lepo, doma je najlepše," je pregovor, s katerim bi se strinjala večina. To je zgotovil tudi Bosanec iz Zvornika, ki je za boljšim življenjem odšel v London in uspel v finančnem svetu. Kljub uspešnemu življenju v tujini, se je po dolgih letih z velikim veseljem vrnil in priznal, da šele sedaj razume besede angleškega profesorja, ki mu je rekel, da ni preprost kmet, ampak lord. "Šele zdaj vidim lepote Bosne in Hercegovine," pravi.