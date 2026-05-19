Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

S prijatelji odšel na sladoled, nato umrl

Neapelj, 19. 05. 2026 16.49 pred 54 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.P.
Sladoled

Ker so si zaželeli sladoleda, se je skupina prijateljev odpravila v lokalno sladoledarno v Casorii. Odločitev, ki je bila usodna za 16-letnega Adriana. Najstnik je namreč po zaužitju sladoleda doživel hud alergijski šok ter kmalu zatem umrl v očetovem naročju. Oblasti sumijo, da je prišlo do kontaminacije pri zajetju njegovega sladoleda, saj je imel najstnik hudo alergijo na mlečne beljakovine.

16-letni Adriano D'Orsi je vse od otroštva živel z alergijo na mlečne beljakovine. A najstnik je po poročanju italijanskih medijev natančno vedel, na kaj mora biti pozoren. "Vedno je prebral seznam sestavin in preveril, kaj je v živilu. Nikoli ni naredil napake," je njegova mama Antoniette Esposito povedala za Corriere della Sera.

Podobno je za njegovo alergijo vedelo tudi osebje v njegovi najljubši sladoledarni v Casorii, kamor so se v soboto odpravili s prijatelji, ko so si zaželeli te ledene slaščice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Adriano je po pisanju medijev namerno naročil sadni sladoled, ki ne vsebuje mleka. Sprva se je še šalil in klepetal s prijatelji, nato pa se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo. Začel se je slabo počutiti, plitko je dihal, zaradi česar so njegovi prijatelji hitro ugotovili, da gre za nekaj resnejšega, in ga s skupnimi močmi spravili do hiše njegovega očeta.

Po pisanju Corriere della Sera je njegov oče nemudoma ukrepal in mu skušal pomagati s kortizolom; ni jasno, ali je uporabil tudi injekcijo z adrenalinom, a je bilo fantovo stanje takrat že kritično. Ko so prispeli reševalci, Adrianu niso mogli več pomagati.

Tožilstvo v severnem Neaplju je začelo preiskavo, obdukcija trupla najstnika je predvidena za sredo. Karabinjerji so vzeli tudi vzorce sladoleda ter opreme, ki se uporablja v laboratoriju sladoledarne. Preiskovalci poskušajo ugotoviti, ali je prišlo do nenamerne kontaminacije.

Družina ob tem sumi predvsem, da zajemalka za sladoled pred uporabo pri Adrianu ni bila temeljito očiščena. Zdravniki pojasnjujejo, da je tudi tako majhen delež mlečnega sladoleda za določene posameznike, ki imajo izrazito močno alergijo, dovolj, da lahko povzroči njihovo smrt.

"Želim resnico. Želim vedeti, zakaj je moj Adriano umrl," medtem pravi njegova mama, ki je italijanskim medijem povedala, da si je njen sin želel postati kapitan mornarice, za kar se je izobraževal na pomorskem inštitutu v Bagnoliju. "Vedno mi je govoril: Mama, nekoč te bom odpeljal okoli sveta," je še dejala.

italija smrt najstnik sladoled alergija

Preiskavo o 'vikend ostrostrelcih' v Sarajevu sprožila tudi Avstrija

Temperaturni preobrat: po arktičnem mrazu prihaja afriška vročina

Bibaleze.si Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Bibaleze.si Takrat lahko posumite, da je otrok alergičen
Okusno.je Tako lahko sladoled uporabite tudi v slanih jedeh
24ur.com Ne le okusi, tudi imena sladoledov vedno bolj nenavadna
Vizita.si Poletna ohladitev: Je sladoled res pametna izbira?
24ur.com Štiriletnik poklical policijo, ker mu je mama pojedla sladoled
24ur.com Test čokoladnih sladoledov: dražje ni nujno boljše
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
August Landmesser
19. 05. 2026 18.15
groza...alergike vseh vrst nekateri velikokrat ne jemljejo dovolj resno...
Odgovori
+6
6 0
Busquets
19. 05. 2026 18.31
Kot hud alergik bi zdravila moral imeti vedno s sabo. Ker marsikaj nenamernega se lahko zgodi.
Odgovori
+0
1 1
August Landmesser
19. 05. 2026 18.42
prebrati članek...oče je bil poleg z vsem ...
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Lewandowski se poslavlja, deklice ne skrivajo žalosti
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Mit: stroga vzgoja vzgaja uspešne otroke
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
Po letih ločitve nekdanja zakonca znova skupaj
zadovoljna
Portal
Dve vodni terapiji, ki ju (še) ne poznate
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
Simpatična Alenka nam je pokazala svoje najljubše tetovaže
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
'Kaj zdaj? Sta skupaj ali ne?' Je par obudil staro ljubezen?
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
Poletje 2026: skrite popotniške destinacije, ki vas bodo očarale
vizita
Portal
Smrtonosna bolezen, ki napreduje, še preden opazite simptome
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj se kilogrami vrnejo: težava ni v dieti, ampak v glavi
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Zakaj pride do izgorelosti? Klinična psihologinja Ivna Bulić opozarja na skrite sprožilce
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
Nova študija razkriva dejanski izvor nastanka putike
cekin
Portal
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Zakaj nekateri zaslužijo 3.000 evrov, drugi pa komaj začetno plačo? Razlika ni samo v službi
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Koliko res stane stanovanjski kredit? Skriti stroški lahko nanesejo več tisoč evrov
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
moskisvet
Portal
V kratki rdeči obleki pokazala popolno postavo
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Meteorit razkriva, kako hitro se je rodil Sončni sistem
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Razmerje pod drobnogledom: Kaj storiti, če vas neprestano muči dvom
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
Nekoč je polnila naslovnice, danes je povsem neprepoznavna
dominvrt
Portal
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
Deset stvari v vašem domu, ki jih lahko očistite s paro brez uporabe močnih kemikalij
okusno
Portal
Recept za hitro družinsko kosilo, ki vedno uspe
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Pozabite na klasične piknike: letos prihaja nov trend
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
Manj je več: neverjetno preproste sladice, za katere potrebujete samo 3 sestavine
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713