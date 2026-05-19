S prijatelji odšel na sladoled, nato umrl

Podobno je za njegovo alergijo vedelo tudi osebje v njegovi najljubši sladoledarni v Casorii, kamor so se v soboto odpravili s prijatelji, ko so si zaželeli te ledene slaščice.

16-letni Adriano D'Orsi je vse od otroštva živel z alergijo na mlečne beljakovine. A najstnik je po poročanju italijanskih medijev natančno vedel, na kaj mora biti pozoren. "Vedno je prebral seznam sestavin in preveril, kaj je v živilu. Nikoli ni naredil napake," je njegova mama Antoniette Esposito povedala za Corriere della Sera.

Adriano je po pisanju medijev namerno naročil sadni sladoled, ki ne vsebuje mleka. Sprva se je še šalil in klepetal s prijatelji, nato pa se je njegovo zdravstveno stanje poslabšalo. Začel se je slabo počutiti, plitko je dihal, zaradi česar so njegovi prijatelji hitro ugotovili, da gre za nekaj resnejšega, in ga s skupnimi močmi spravili do hiše njegovega očeta.

Po pisanju Corriere della Sera je njegov oče nemudoma ukrepal in mu skušal pomagati s kortizolom; ni jasno, ali je uporabil tudi injekcijo z adrenalinom, a je bilo fantovo stanje takrat že kritično. Ko so prispeli reševalci, Adrianu niso mogli več pomagati.

Tožilstvo v severnem Neaplju je začelo preiskavo, obdukcija trupla najstnika je predvidena za sredo. Karabinjerji so vzeli tudi vzorce sladoleda ter opreme, ki se uporablja v laboratoriju sladoledarne. Preiskovalci poskušajo ugotoviti, ali je prišlo do nenamerne kontaminacije.

Družina ob tem sumi predvsem, da zajemalka za sladoled pred uporabo pri Adrianu ni bila temeljito očiščena. Zdravniki pojasnjujejo, da je tudi tako majhen delež mlečnega sladoleda za določene posameznike, ki imajo izrazito močno alergijo, dovolj, da lahko povzroči njihovo smrt.

"Želim resnico. Želim vedeti, zakaj je moj Adriano umrl," medtem pravi njegova mama, ki je italijanskim medijem povedala, da si je njen sin želel postati kapitan mornarice, za kar se je izobraževal na pomorskem inštitutu v Bagnoliju. "Vedno mi je govoril: Mama, nekoč te bom odpeljal okoli sveta," je še dejala.