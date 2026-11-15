Pojedli 'dunajca', spili sedem 'špricerjev' in odšli: 'Ste kaj pozabili?!'

"Ste kaj pozabili?" Tako se začne objava dunajske gostilne Zum Buchenbeisl, ki je na Facebooku javno opozorila na skupino gostov, ki je po obisku lokala odšla brez plačila. Gostinci so objavili fotografijo računa in napisali dolgo, precej sarkastično sporočilo. "Dragi gostje, najlepša hvala, da ste nas danes obiskali!" so začeli. Dodali so, da upajo, da so obiskovalci uživali v hrani, ki jo je kuhar skrbno pripravil, da je bila natakarica prijazna in da jim je bilo prijetno sedeti na toplem, medtem ko je zunaj vladal novembrski mraz. Nato so prešli k bistvu. "Vse te malenkosti imajo namreč nekaj skupnega: stanejo denar!" so zapisali in goste spomnili na običaj, ki velja v skoraj vsaki gostilni: kdor nekaj naroči in zaužije, mora pred odhodom tudi plačati.

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Sedem "špricerjev" in dunajski zrezek za 40,40 evra

Na objavljenem računu je sedem špricerjev oziroma belega vina z mineralno vodo ter dunajski zrezek z dodatno omako in prilogo. Skupni znesek je znašal 40,40 evra. Gostinci so v nadaljevanju sporočila namignili, da imajo o obiskovalcih še nekaj informacij. "A brez skrbi, človek lahko kdaj kaj pozabi. Imamo dve lepi fotografiji vas, saj je naš lokal pod videonadzorom," so zapisali. Gostom so nato ponudili možnost, da se vrnejo in poravnajo račun. "Če bi se nenadoma spomnili, da je ostala še neka malenkost neporavnana, se lahko seveda kadar koli vrnete in plačate svoj račun."

"Ne, ne pričakujemo, da se bodo vrnili"

Objava je v približno 24 urah zbrala več kot 4000 odzivov in več kot 1500 komentarjev. Nekateri uporabniki so podvomili, ali se je dogodek sploh zgodil, zato so se gostinci ponovno oglasili in navedli dodatne podrobnosti. Po njihovih besedah se je zgodilo 13. novembra 2026 ob 16.55, gostje pa so sedeli za mizo številka 23. "Datum in ura: 13. 11. 2026, 16.55, miza 23. Vse je zapisano na dnu računa, le da tega dela nismo fotografirali. Original si lahko kadar koli ogledate pri nas," so pojasnili. Dodali so, da sta bila sprva za mizo dva človeka, vmes pa celo trije, vendar je jedel le eden. "In ne, ne računamo na njihovo vrnitev! Takšna predrznost nas je preprosto razjezila. Zato smo to objavili," so pojasnili.

Nekateri gostince podpirajo, drugi jih kritizirajo