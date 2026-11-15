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Pojedli 'dunajca', spili sedem 'špricerjev' in odšli: 'Ste kaj pozabili?!'

Berlin, 15. 11. 2026 15.14 pred 1 uro 3 min branja 31

Avtor:
N.Š.
Račun

V dunajski gostilni so se odločili javno obračunati z gosti, ki so si privoščili hrano in pijačo, nato pa odšli, ne da bi poravnali račun. Na Facebooku so objavili fotografijo računa za 40,40 evra in jim namenili precej sarkastično sporočilo. Ker je lokal pod videonadzorom, naj bi imeli tudi fotografiji gostov. Objava je hitro postala spletna uspešnica, odzivi pa so različni: nekateri gostince podpirajo, drugi menijo, da so s svojim javnim obračunavanjem pretiravali

"Ste kaj pozabili?" Tako se začne objava dunajske gostilne Zum Buchenbeisl, ki je na Facebooku javno opozorila na skupino gostov, ki je po obisku lokala odšla brez plačila. Gostinci so objavili fotografijo računa in napisali dolgo, precej sarkastično sporočilo.

"Dragi gostje, najlepša hvala, da ste nas danes obiskali!" so začeli. Dodali so, da upajo, da so obiskovalci uživali v hrani, ki jo je kuhar skrbno pripravil, da je bila natakarica prijazna in da jim je bilo prijetno sedeti na toplem, medtem ko je zunaj vladal novembrski mraz.

Nato so prešli k bistvu. "Vse te malenkosti imajo namreč nekaj skupnega: stanejo denar!" so zapisali in goste spomnili na običaj, ki velja v skoraj vsaki gostilni: kdor nekaj naroči in zaužije, mora pred odhodom tudi plačati.

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Sedem "špricerjev" in dunajski zrezek za 40,40 evra

Na objavljenem računu je sedem špricerjev oziroma belega vina z mineralno vodo ter dunajski zrezek z dodatno omako in prilogo. Skupni znesek je znašal 40,40 evra. Gostinci so v nadaljevanju sporočila namignili, da imajo o obiskovalcih še nekaj informacij.

"A brez skrbi, človek lahko kdaj kaj pozabi. Imamo dve lepi fotografiji vas, saj je naš lokal pod videonadzorom," so zapisali. Gostom so nato ponudili možnost, da se vrnejo in poravnajo račun.

"Če bi se nenadoma spomnili, da je ostala še neka malenkost neporavnana, se lahko seveda kadar koli vrnete in plačate svoj račun."

"Ne, ne pričakujemo, da se bodo vrnili"

Objava je v približno 24 urah zbrala več kot 4000 odzivov in več kot 1500 komentarjev. Nekateri uporabniki so podvomili, ali se je dogodek sploh zgodil, zato so se gostinci ponovno oglasili in navedli dodatne podrobnosti.

Po njihovih besedah se je zgodilo 13. novembra 2026 ob 16.55, gostje pa so sedeli za mizo številka 23.

"Datum in ura: 13. 11. 2026, 16.55, miza 23. Vse je zapisano na dnu računa, le da tega dela nismo fotografirali. Original si lahko kadar koli ogledate pri nas," so pojasnili.

Dodali so, da sta bila sprva za mizo dva človeka, vmes pa celo trije, vendar je jedel le eden.

"In ne, ne računamo na njihovo vrnitev! Takšna predrznost nas je preprosto razjezila. Zato smo to objavili," so pojasnili.

Nekateri gostince podpirajo, drugi jih kritizirajo

Odzivi na družbenih omrežjih so bili zelo različni. Številni so se postavili na stran gostincev in opozorili, da gre za nesprejemljivo ravnanje, še posebej ob razmeroma nizkem znesku računa.

"Kaj naj človek reče? Pobegnejo brez plačila, pa še cene so tako ugodne. Človeka res pograbi jeza," je zapisal eden od komentatorjev.

Drugi pa menijo, da je gostilna z javnim obračunavanjem pretiravala. "Jeza zaradi neplačanih računov je povsem razumljiva. Toda slog in profesionalnost sta nekaj drugega," je zapisal eden od uporabnikov. Po njegovem mnenju podrobno naštevanje stroškov toaletnega papirja in pranja prtov ni primerno, saj gre za običajne stroške poslovanja. Opozoril je tudi na vprašanja glede uporabe videonadzora.

Dogodek je sprožil tudi številne šaljive komentarje. Ena od uporabnic je zapisala, da so bili gostje zagotovo iz Nemčije, saj si po njenem mnenju nihče drug ne bi naročil dunajskega zrezka z omako. Gostinci so ji odgovorili, da ni šlo za klasično omako, temveč za kečap, gorčico ali majonezo. Druga komentatorka pa je pripomnila: "No, po sedmih četrtinkah človek že lahko kaj pozabi."

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KOMENTARJI31

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StAnalitik
15. 11. 2026 16.54
Kdo to piše? Zemljepis 1 !!! Berlin in datum itd,spodaj pa vdunajski gostilni.A ste resni?
Odgovori
0 0
zlevicosibrišem
15. 11. 2026 16.53
To je pri nas kot prejšnja vlada. Zapravili in pobegnili.
Odgovori
0 0
mz007
15. 11. 2026 16.52
Tudi jaz sem že odšel brez plačila potem, ko sem več kot 45 minut čakal in nekajkrat prosil, da želim plačati. Vse ima svoje meje.
Odgovori
0 0
cekinar
15. 11. 2026 16.50
mene pa to spominja na naše t.i. "bejžirunde"ko smo to prakticirali nekoč skoraj vsak teden.
Odgovori
+2
2 0
Slavko Podjebavko
15. 11. 2026 16.54
Včasih je bil v veljavi termin trim pica. Spomnim se ene gajstne kelnarce, ki je v piceriji v križišču ajdovščina v ljubljani skočila čez šank za enim takim ubežnikom. Sem bil še zelo majhen otrok takrat, tiste picerije res že dolgo ni več.
Odgovori
0 0
Pfolca
15. 11. 2026 16.40
Ne rečem, da je poceni, sam glede primerjave Dunaj in Slo štarije je jasno kdo je oderuh
Odgovori
+3
3 0
Relin Quish
15. 11. 2026 16.36
V Mariboru bi to stalo 60 evrov.
Odgovori
+3
3 0
iziizi
15. 11. 2026 16.33
Eh to sobili naśi svobodni ki imajo privilegije vsepovsod
Odgovori
-2
0 2
Komentator aligator
15. 11. 2026 16.32
Že kazen doma zaradi špricarjev bo dovolj.
Odgovori
+1
2 1
Brus1234
15. 11. 2026 16.19
Naj objavijo še slike!! Če pa pridejo še enkrat, jih pričaka kuhar osebno!
Odgovori
+5
5 0
Sirhakel77
15. 11. 2026 16.16
Hmm špricer v restavraciji na Dunaju 3,10. kuhanček na Prešernovem trgu pa 4-5 eur...
Odgovori
+13
14 1
mrbungle
15. 11. 2026 16.21
Tudi v Parizu in Barceloni jes in pijes ceneje kot v Ljubljani...
Odgovori
+7
8 1
Voluhar7
15. 11. 2026 16.11
Njihov problem je pa vsaj novica….
Odgovori
+0
1 1
proofreader
15. 11. 2026 16.11
Poceni šnicle imajo.
Odgovori
+10
10 0
Franci Luzar
15. 11. 2026 16.20
Vsekakor cenejše kakor v ljubljani
Odgovori
+8
8 0
Alergičen na levake
15. 11. 2026 16.11
In kje je slika ?? ... Da vidim, če je bil sosed ? 😁😂
Odgovori
+1
4 3
baldahin
15. 11. 2026 16.06
Ko greš na Dunaj, pusti trebuh zunaj.
Odgovori
-2
2 4
Slavko Podjebavko
15. 11. 2026 16.14
To pa zato, ker "gospoda na dvoru menda vele malo jejo"
Odgovori
+1
1 0
Slavko Podjebavko
15. 11. 2026 16.14
»Saj menda je že slišal, da gospoda so vsi malojedni zato, ker jedo, kadar hoče in kolikor hoče kateri, zgolj dobrih jedi.«
Odgovori
+2
2 0
Slavko Podjebavko
15. 11. 2026 15.44
Cene na Dunaju pa vidim že nižje od ljubljanskih, sploh ker je bil dunajc verjetno takšen kot naj bi bil, torej iz teletine, pri nas pa te vprašajo ali hočeš purana ali svinjino - cena pa ista ali pa višja.
Odgovori
+24
24 0
Martinović
15. 11. 2026 15.42
Odprite ostarijo pa boste videli kako fino je, če ti gostje kradejo.
Odgovori
+17
17 0
Slavko Podjebavko
15. 11. 2026 16.08
V resnici ni opravičila, čeprav po sedmih špricerjih, če ti natakar več kot eno uro kljub opozorilom ne prinese računa, si pa predstavljam, da se nekomu zazdi, da bi kar odšel.
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+1
4 3
Crazy_Horse
15. 11. 2026 15.33
verjetno hrana in postrežba slaba
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-28
1 29
LukaS8
15. 11. 2026 15.43
Potem plačaš, pustiš slabo oceno in se tja ne vrneš. Tole ni nič manj kot predrzna tatvina
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+27
27 0
bazilika555
15. 11. 2026 16.22
Točno tako!!!
Odgovori
+1
1 0
kala 09
15. 11. 2026 15.29
7 špricarjev spili,,,pa so dobili kakšnega gratis.
Odgovori
+0
5 5
natmat
15. 11. 2026 15.28
Pravilno...red mora biti!!
Odgovori
+22
23 1
bazilika555
15. 11. 2026 16.23
še prej oa poštenje!!!
Odgovori
0 0
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