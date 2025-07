Pojoča avtocesta v Združenih arabskih emiratih v zvokih Ode radosti

Združeni arabski emirati, znani kot dežela presežkov, so bogatejši za pojočo avtocesto. Voznike, ki zapeljejo v mesto Fudžajra, po ušesih poboža Oda radosti, četrti stavek Beethovnove Devete simfonije. Glasbo ustvarjajo pnevmatike, ki se zavrtijo prek izboklin na odebeljenih črtah na približno kilometer dolgem odseku. Pri kakšni hitrosti nastane najboljši zvok in zakaj so v Emiratih izbrali himno Evropske unije?