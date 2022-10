Truss se je po davčnih spremembah pokesala: Šli smo prehitro in predaleč

"Želim sprejeti odgovornost in se opravičiti za storjene napake. Šli smo predaleč in prehitro," je za BBC dejala britanska premierka Liz Truss. Dodala je, da je popolnoma zavezana uresničevanju ciljev za to državo, čeprav se vrstijo kritike javnosti in poslancev ter vprašanja, kdo ima zdaj dejansko nadzor nad vladno politiko.

Novi britanski finančni minister Jeremy Hunt je namreč napovedal odpravo skoraj vseh davčnih ukrepov, ki jih je pred tremi tedni predstavil njegov predhodnik Kwasi Kwarteng in ki so zamajali britanski finančni trg.

Novi minister za finance je dejal, da nobena vlada ne more nadzorovati trgov, vendar je poudaril, da bodo ukrepi zagotovili stabilnost javnih financ in pomagali zagotoviti rast.

Truss je pred tem v petek odpustila svojega tesnega sodelavca Kwartenga, potem ko je predlog proračuna z znižanjem davkov, ki ga je predstavil septembra in naj bi državo do leta 2026 stal 45 milijard funtov, povzročil pretrese na trgu, funt je močno padel, z odkupom državnih vrednostnih papirjev je morala posredovati celo centralna banka.