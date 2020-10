Pokojnega italijanskega najstnika razglasili za blaženega

Italijanski najstnik Carlo Acutis, rojen v Veliki Britaniji, je leta 2006 pri komaj 15 letih izgubil boj z levkemijo. Čeprav se ni rodil v verno družino, je že v otroštvu na lastno željo želel obiskovati maše. Na spletu je nato pri 11 letih dokumentiral domnevne čudeže in pomagal upravljati spletne strani za katoliške organizacije.

V soboto je v baziliki svetega Frančiška Asiškega potekala slovesnost, na kateri so pokojnega najstnika razglasili za blaženega. Okoli 3000 ljudi je romalo v Assisi, da bi bili prisotni na beatifikaciji, udeležili pa so se nato procesije skozi mesto. Slovesnosti sta se udeležila tudi starša Acutisa.

Acutis je pred smrtjo izrazil željo, da bi bil pokopan v omenjeni baziliki zaradi njegovega občudovanja Frančiška Asiškega. Beatifikacija sicer pomeni, da je Acutis 'prišel v nebesa' in da lahko ozdravi ljudi, ki molijo zanj.

Vatikan je namreč presodil, da je Acutis leta 2013 čudežno ozdravil sedemletnega brazilskega dečka, ki je zbolel za redko boleznijo trebušne slinavke. Deček naj bi ozdravel po molitvi za Acutisa. Da bi najstnik postal svetnik, bi moral Vatikan v njegovem imenu priznati še en čudež.

Pokojni je najmlajša oseba, ki so jo razglasili za blaženega v novem tisočletju. V primeru, da ga razglasijo za svetnika, pa ne bo najmlajši s tem nazivom. Leta 2019 je papež Frančišekkanoniziral Francisca in Jacinto Marto, dva portugalska otroka, stara devet in 10 let, ki sta umrla leta 1918 med pandemijo. Videla naj bi Sveto Marijo.