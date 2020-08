'Pokojnica' vkorakala na policijsko postajo. Domnevno umorjenega našli živega

Policija je nato družini predala truplo, ki so ga 29. julija pokopali v domačem kraju. Zgodba se je nato zapletla, ko je v ponedeljek, teden dni po "njenem" pogrebu, "pokojnica" Warisha vkorakala na policijsko postajo in policistom povedala svojo plat zgodbe. Policija je tako spoznala, da sta mati in sin krivo pričala in da so pokopali truplo za zdaj še neznane ženske.

Policija v kraju Ghaziabad, blizu indijske prestolnice New Delhi, je konec julija našla kovček, v katerem je bilo truplo ženske. Pri prepoznavanju trupla so se na pomoč obrnili tudi s pozivi na družbenih medijih. Oglasila sta se ženska in njen sin iz kraja Aligarh, ki sta trdila, da sta v truplu prepoznala svojo 24-letno hči oziroma sestro Warisho.

Pred skoraj petimi leti je na Otoku izginil Litovec, policija pa je zaradi njegovega nenadnega izginotja sprožila preiskavo umora. Ricardasa Puisysa so zadnjič videli 26. septembra 2015 v službi pri pridelovalcu sadja in zelenjave v Cambridgeshiru na vzhodu Anglije. 35-letnik se nato v tisti ponedeljek ni pojavil v službi, prav tako pa se ni oglašal na telefonske klice, kar je sprožilo skrbi.

Mislili so, da je bil umorjen, po petih letih pa so ga našli živega

Zaradi krivega pričanja je policija aretirala Warishino mati in sina. "Vložili smo kazensko ovadbo proti materi in bratu Warishe, ker sta skušala okriviti njeno primoženo družino v umor zaradi dote, s tem da sta lažno prepoznala truplo ženske v kovčku, ki smo ga našli v Ghaziabadu 27. julija," so sporočili iz policije. Ta zdaj preverja tudi razloge, zakaj je Warisha zapustila dom svojega moža.

V ponedeljek pa je policija sporočila, da so razvozlali skrivnostno izginotje in da so Puisysa 1. julija našli živega v gozdovih v bližini kraja Wisbech. Kot so pojasnili, je bil zelo dobro skrit in se je namenoma skrival in izogibal stikom z ljudmi. Policija sumi, da se je moški odločil za umik, ker je bil žrtev izkoriščanja oziroma izsiljevanja. Novico o najdbi pogrešane osebe je policija javnosti razkrila šele po enem mesecu zato, ker so najprej poskrbeli za ustrezno varnost moškega.

"Skoraj pet let je bilo izginotje Ricardasa popolna neznanka. Vse dokler nismo konec junija prejeli informacije, ki so pripeljale do tega, da smo ga našli," je pojasnil glavni inšpektor Rob Hall.

Prve informacije o tem, da bi lahko bil Puisys žrtev izkoriščanja, je policija prejela že kakšen mesec preden je izginil. V tistem času je delal preko agencije, nazadnje pa so ga videli v družbi več Litovcev. Policija je pojasnila, da so imeli resne indice, da bi lahko bil žrtev kaznivega dejanja. "Zdaj verjamemo, da je Ricardas sprejel odločitev, da zbeži, ker je bil žrtev kriminala, po tem, ko je bil predmet izkoriščanja," je dejal Hall. Zato so zdaj sprožili preiskavo o morebitnem izkoriščanju oziroma izsiljevanju Puisysa.