Pokojno mamo mumificiral, preoblečen vanjo skušal podaljšati dokument

Kot poroča Rai News, je medicinski brat iz italijanskega mesteca Borgo Virgilio v podeželjski hiši tri leta skrival mumificirano truplo svoje mame. Oblasti domnevajo, da je moški o njeni smrti molčal, da bi še naprej prejemal pokojnino. Njegovo goljufijo so razkrili, ko je pokojnici potekla veljavnost osebnega dokumenta.
57-letnik je namreč preoblečen v svojo mamo odšel na matični urad, kjer je želel zaprositi za podaljšanje dokumenta, ki je potreben za nadaljnje prejemanje pokojnine. Obraz si je prekril z ličili, na glavo poveznil lasuljo ter se oblekel v ženska oblačila, da bi bil kar najbolj podoben pokojni ženski.
Vendar pa zaposleni njegovi krinki niso nasedli. Uradnik je nemudoma ugotovil, da mu nasproti stoji moški, preoblečen v žensko, zato ga je z izgovorom povabil, naj se naslednji dan vrne na urad. Takrat so nanj čakali lokalni policisti.
Oblasti so med preiskavo doma 57-letnika odkrili truplo pokojne; po mnenju preiskovalcev naj bi medicinski brat izkoristil svoje strokovno medicinsko znanje, da bi iz telesa odstranil tekočine, s čimer bi sprožil proces mumifikacije in preprečil razgradnjo.
Domnevajo, da je ženska umrla leta 2022, a natančen vzrok in čas njene smrti bo razkrila šele obdukcija. Preiskovalci skušajo ugotoviti, ali je bila smrt naravna ali nasilna. Moški pa se zdaj sooča z obtožbami prikrivanja trupla, lažnega predstavljanja in goljufije v škodo države.
