Pokojno mamo mumificiral, preoblečen vanjo skušal podaljšati dokument

Kot poroča Rai News, je medicinski brat iz italijanskega mesteca Borgo Virgilio v podeželjski hiši tri leta skrival mumificirano truplo svoje mame. Oblasti domnevajo, da je moški o njeni smrti molčal, da bi še naprej prejemal pokojnino. Njegovo goljufijo so razkrili, ko je pokojnici potekla veljavnost osebnega dokumenta.

57-letnik je namreč preoblečen v svojo mamo odšel na matični urad, kjer je želel zaprositi za podaljšanje dokumenta, ki je potreben za nadaljnje prejemanje pokojnine. Obraz si je prekril z ličili, na glavo poveznil lasuljo ter se oblekel v ženska oblačila, da bi bil kar najbolj podoben pokojni ženski.