Tujina

Pokojno mamo mumificiral, preoblečen vanjo skušal podaljšati dokument

Rim, 25. 11. 2025 13.00 | Posodobljeno pred 41 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
14

57-letni moški iz Italije je preoblečen v svojo pokojno mamo zakorakal na matični urad, kjer je želel podaljšati veljavnost njene osebne izkaznice. Njegova mama je bila sicer že tri leta mrtva, da bi upočasnil razkrajanje trupla, pa jo je mumificiral. O njeni smrti je molčal, da je lahko še naprej prejemal pokojnino.

Kot poroča Rai News, je medicinski brat iz italijanskega mesteca Borgo Virgilio v podeželjski hiši tri leta skrival mumificirano truplo svoje mame. Oblasti domnevajo, da je moški o njeni smrti molčal, da bi še naprej prejemal pokojnino. Njegovo goljufijo so razkrili, ko je pokojnici potekla veljavnost osebnega dokumenta.

57-letnik je namreč preoblečen v svojo mamo odšel na matični urad, kjer je želel zaprositi za podaljšanje dokumenta, ki je potreben za nadaljnje prejemanje pokojnine. Obraz si je prekril z ličili, na glavo poveznil lasuljo ter se oblekel v ženska oblačila, da bi bil kar najbolj podoben pokojni ženski.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vendar pa zaposleni njegovi krinki niso nasedli. Uradnik je nemudoma ugotovil, da mu nasproti stoji moški, preoblečen v žensko, zato ga je z izgovorom povabil, naj se naslednji dan vrne na urad. Takrat so nanj čakali lokalni policisti.

Oblasti so med preiskavo doma 57-letnika odkrili truplo pokojne; po mnenju preiskovalcev naj bi medicinski brat izkoristil svoje strokovno medicinsko znanje, da bi iz telesa odstranil tekočine, s čimer bi sprožil proces mumifikacije in preprečil razgradnjo.

Domnevajo, da je ženska umrla leta 2022, a natančen vzrok in čas njene smrti bo razkrila šele obdukcija. Preiskovalci skušajo ugotoviti, ali je bila smrt naravna ali nasilna. Moški pa se zdaj sooča z obtožbami prikrivanja trupla, lažnega predstavljanja in goljufije v škodo države.

italija goljufija
KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
abmam
25. 11. 2025 13.42
To se je zgodilo tudi v Ljubljani, pred kakimi tremi leti.
ODGOVORI
0 0
JAZsemTI
25. 11. 2025 13.41
Tri leta je imel čas, da se nauči šminkat… pa nič😏
ODGOVORI
0 0
Oliguma
25. 11. 2025 13.34
+3
Niti ne bom bral..videl samo naslov🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
3 0
hamo1234
25. 11. 2025 13.34
+1
filmsko
ODGOVORI
1 0
devlon
25. 11. 2025 13.31
razumljivo. tam so višje penzije
ODGOVORI
0 0
BARK
25. 11. 2025 13.22
+8
sam sej je kr podoben izgledal.....majster se potrudil ni kej......
ODGOVORI
8 0
but_the_ppl_are_retarded
25. 11. 2025 13.21
+6
Ta si je pa skoraj zaslužil tujo penzijo...
ODGOVORI
6 0
Important notice
25. 11. 2025 13.20
Zatajil je smrt mame, da je dobival njeno pokojnino in živel na državne stroške. Sedaj so ga dobili, za več let ga bodo spravili v zapor, kjer bo imel poskrbljeno za vse, imel bo vse oprano, počiščeno, hrano, bo na toplem .... Odličen načrt.
ODGOVORI
0 0
aljoteam
25. 11. 2025 13.18
+5
To moraš biti pa res revež v glavi, da greš zaradi takega drobiža kot je pokojnina se lotit take zadeve. Noro. Če bi se posvetil praktično čemerkoli drugemu, bi verjetno več zaslužil na mesec, kot ta pokojnina.
ODGOVORI
5 0
Lepo je biti Rom
25. 11. 2025 13.22
+4
Itak a njegiva Mati je dobivala 3.489 e mesecne pokojnine. Tam ni Slovenija!
ODGOVORI
4 0
Stilc2
25. 11. 2025 13.25
+2
Res moraš bit revež v glavi. Drugače pa so italjanske pokojnine mnogo mnogo boljše od naših!
ODGOVORI
3 1
Nobody75
25. 11. 2025 13.17
+0
Tole je pa že na ravni Eda Geina
ODGOVORI
1 1
Killing of Hind Rajab
25. 11. 2025 13.15
+5
sedaj se bo zamaskiral v zapornika na račun države živel še naslednjih več let...Sistem deluje ...
ODGOVORI
5 0
