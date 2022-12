Pokol v Parizu: Osumljenec v preteklosti napadel migrante v šotorih

Pariz je pretreslo streljanje, v katerem je napadalec ubil tri ljudi, še štiri pa ranil. Macron je napad označil za nameren napad na Kurde. Napadalec ima burno zgodovino rasističnega nasilja. Pred kratkim so ga izpustili iz zapora zaradi napada na migrante, ki so živeli v šotoru. Po napadu je v Parizu zavladal kaos, izbruhnili so izgredi.

"Kurdi v Franciji so bili tarča podlega napada," je na Twitterju včeraj po napadu zapisal Emanuel Macron in dodal, da je v mislih z žrtvami in njihovimi družinami. Pretreseni člani kurdske skupnosti v Parizu so za francoske medije povedali: "Jezni smo, ker nas ne slišite. Jezni smo, ker nas nenehno preganjate in aretirate. Francoske oblasti nas ves čas zatirajo." Kot so izpostavili, zahtevajo pravico za umrle.

Osumljenec z zgodovino rasističnega nasilja Policijski viri so za AFP navedli, da gre za belopoltega francoskega državljana, ki naj bi ga že poznali zaradi dveh preteklih poskusov umora v letih 2016 in 2021. Tudi po navedbah tožilstva ima napadalec, sicer upokojeni strojevodja, burno zgodovino rasističnega nasilja. Osumljen je bil, da je 8. decembra lani v Parizu z nožem napadel najmanj dva migranta, zaradi česar mu je sodišče odredilo pripor.Dodala je, da je bil moški izpuščen šele pred kratkim in poudarila, da bo vprašanje, ali je bil današnji napad rasistično motiviran, del policijske preiskave, je poročala STA.

"Popoln kaos" Po streljanju so tako v Parizu izbruhnili protesti: "Bil je popoln kaos", je za AFP povedal prodajalec iz okrožja. Policisti so, da so razgnali protestnike uporabili solzivec. V luči napada so oblasti odredile poostritev varnostnih ukrepov na zbirališčih Kurdov v Franciji in v turških diplomatskih uradih.

Strelski napad v Parizu