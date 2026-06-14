Pokol v vasi Račak: aretiranih pet srbskih specialcev

Kot sta danes sporočila kosovsko specializirano državno tožilstvo in policija, so aretirali pet upokojenih pripadnikov srbskega notranjega ministrstva zaradi suma vojnih zločinov v vasi Račak.
Po preiskavi, ki je bila izvedena v zadnjih mesecih, so bile "te osebe identificirane kot del posebnih enot srbske policije v času, ko so sodelovale v operaciji 15. januarja 1999 v Račku", je dejal tožilec Ilir Morina.
Pet Srbov z območja Štrpca in Gnjilana so po aretaciji privedli pred sodnika v Prištini, ki naj bi odločil o nadaljnjih ukrepih, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.
Kosovski notranji minister Xelal Svecla je pozdravil aretacije. Kot je ob tem zatrdil, "ne bo kompromisa glede zločinov, storjenih proti našemu prebivalstvu".
To je druga preiskava, ki jo je začelo kosovsko pravosodje v zvezi s pokolom v Račku. Primer je po poročanju medijev dobil ime "Račak 2".
Pokol v vasi Račak
Tožilstvo v Prištini je pred tem decembra lani vložilo obtožnico proti 21 nekdanjim srbskim policistom zaradi vojnega zločina proti civilnemu prebivalstvu v Račku, ko so srbske policijske sile med vojno na Kosovu 15. januarja 1999 v pokolu ubile albanske civiliste. Obtožnica jih bremeni, da so ubili 42 civilistov in storili tudi druge zločine.
Predhodna obravnava na sojenju 21 Srbom je predvidena za 20. julij. Med obtoženimi v tej zadevi so nekdanji načelnik srbske policije Obrad Stevanović in načelnik obveščevalne službe Rade Marković ter dva generala in dva polkovnika.
Ker so še vedno na prostosti in nedosegljivi kosovskim pravosodnim organom, je tožilstvo predlagalo sojenje v odsotnosti.
Pokol v Rečaku je bil ključen dogodek, ki je sprožil ostrejše ukrepanje mednarodne skupnosti, marca 1999 pa posredovanje zveze Nato proti takratni Zvezni republiki Jugoslaviji, po katerem se je končal konflikt srbskih sil z borci Osvobodilne vojske Kosova (OVK), srbske sile pa so se umaknile s Kosova. Konflikt, ki je trajal od februarja 1998 do junija 1999, je zahteval okoli 13.000 življenj.
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