Pokol v vasi Račak: aretiranih pet srbskih specialcev

Kot sta danes sporočila kosovsko specializirano državno tožilstvo in policija, so aretirali pet upokojenih pripadnikov srbskega notranjega ministrstva zaradi suma vojnih zločinov v vasi Račak. Po preiskavi, ki je bila izvedena v zadnjih mesecih, so bile "te osebe identificirane kot del posebnih enot srbske policije v času, ko so sodelovale v operaciji 15. januarja 1999 v Račku", je dejal tožilec Ilir Morina.

Komemoracija za ubite civiliste v Račku FOTO: AP

Pet Srbov z območja Štrpca in Gnjilana so po aretaciji privedli pred sodnika v Prištini, ki naj bi odločil o nadaljnjih ukrepih, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug. Kosovski notranji minister Xelal Svecla je pozdravil aretacije. Kot je ob tem zatrdil, "ne bo kompromisa glede zločinov, storjenih proti našemu prebivalstvu". To je druga preiskava, ki jo je začelo kosovsko pravosodje v zvezi s pokolom v Račku. Primer je po poročanju medijev dobil ime "Račak 2".

Pokol v vasi Račak

Tožilstvo v Prištini je pred tem decembra lani vložilo obtožnico proti 21 nekdanjim srbskim policistom zaradi vojnega zločina proti civilnemu prebivalstvu v Račku, ko so srbske policijske sile med vojno na Kosovu 15. januarja 1999 v pokolu ubile albanske civiliste. Obtožnica jih bremeni, da so ubili 42 civilistov in storili tudi druge zločine.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Komemoracija za ubite civiliste v Račku AP

Komemoracija za ubite civiliste v Račku AP

Komemoracija za ubite civiliste v Račku AP

Komemoracija za ubite civiliste v Račku AP





