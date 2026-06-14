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Pokol v vasi Račak: aretiranih pet srbskih specialcev

Priština, 14. 06. 2026 17.23 pred 19 minutami 2 min branja 3

Avtor:
T.H. STA
Komemoracija za ubite civiliste v Račku

Kosovska policija je aretirala pet etničnih Srbov, nekdanjih policistov, ki so osumljeni vpletenosti v pokol v vasi Račak leta 1999, so sporočili tožilci. Po besedah tožilstva so to prve aretacije v okviru preiskave pokola več kot 40 civilistov, ki so ga srbske sile zagrešile v Račku.

Kot sta danes sporočila kosovsko specializirano državno tožilstvo in policija, so aretirali pet upokojenih pripadnikov srbskega notranjega ministrstva zaradi suma vojnih zločinov v vasi Račak.

Po preiskavi, ki je bila izvedena v zadnjih mesecih, so bile "te osebe identificirane kot del posebnih enot srbske policije v času, ko so sodelovale v operaciji 15. januarja 1999 v Račku", je dejal tožilec Ilir Morina.

Komemoracija za ubite civiliste v Račku
Komemoracija za ubite civiliste v Račku
FOTO: AP

Pet Srbov z območja Štrpca in Gnjilana so po aretaciji privedli pred sodnika v Prištini, ki naj bi odločil o nadaljnjih ukrepih, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

Kosovski notranji minister Xelal Svecla je pozdravil aretacije. Kot je ob tem zatrdil, "ne bo kompromisa glede zločinov, storjenih proti našemu prebivalstvu".

To je druga preiskava, ki jo je začelo kosovsko pravosodje v zvezi s pokolom v Račku. Primer je po poročanju medijev dobil ime "Račak 2".

Pokol v vasi Račak

Tožilstvo v Prištini je pred tem decembra lani vložilo obtožnico proti 21 nekdanjim srbskim policistom zaradi vojnega zločina proti civilnemu prebivalstvu v Račku, ko so srbske policijske sile med vojno na Kosovu 15. januarja 1999 v pokolu ubile albanske civiliste. Obtožnica jih bremeni, da so ubili 42 civilistov in storili tudi druge zločine.

Predhodna obravnava na sojenju 21 Srbom je predvidena za 20. julij. Med obtoženimi v tej zadevi so nekdanji načelnik srbske policije Obrad Stevanović in načelnik obveščevalne službe Rade Marković ter dva generala in dva polkovnika.

Ker so še vedno na prostosti in nedosegljivi kosovskim pravosodnim organom, je tožilstvo predlagalo sojenje v odsotnosti.

Pokol v Rečaku je bil ključen dogodek, ki je sprožil ostrejše ukrepanje mednarodne skupnosti, marca 1999 pa posredovanje zveze Nato proti takratni Zvezni republiki Jugoslaviji, po katerem se je končal konflikt srbskih sil z borci Osvobodilne vojske Kosova (OVK), srbske sile pa so se umaknile s Kosova. Konflikt, ki je trajal od februarja 1998 do junija 1999, je zahteval okoli 13.000 življenj.

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KOMENTARJI3

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marre
14. 06. 2026 17.38
cca 9000 pobitih Kosovarjev, 800.000 jih je zapustilo državo, 500.000 notranje razseljenih.. Verjetno so to nardil, zarad prevelike ljubezni takratnih Srbskih oblasti..
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+1
1 0
Sirhakel7
14. 06. 2026 17.32
Se strinjam, da vojni zločin nikoli ne zastara kdorkoli že ha je zagrešil. Samo hkrati pa če smo korektni ne morem mimo vprašanja kje so in kdo je odgovoren za 1300 na Kosovu brez sledu izginulih Srbov ? Kdo se pa s tem ukvarja ?
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+1
3 2
bronco60
14. 06. 2026 17.42
So v EU, kjer se ukvarjajo z " sadjem".
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