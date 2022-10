Pokopal hčerko: 'Počutim se, kot da bi me raztrgali'

Študentke v Afganistanu so že tretji dan zapored stopile na ulice, da bi iskale pravico za žrtve samomorilskega bombnega napada v učnem centru. Napad se je zgodil na območju afganistanske prestolnice, kjer živijo večinoma etnične Hazare, ki pripadajo afganistanski manjšinski šiitski skupnosti. Večina žrtev je bila študentk, starih od 17 do 20 let. Po podatkih misije ZN za pomoč Afganistanu UNAMA je močna eksplozija terjala okoli 53 žrtev.

"Naše zadnje upanje so bile izobraževalne ustanove. Na žalost so zdaj ogrožene tudi institucije," je povedala Sakina Nazari, 25-letna prebivalka in nekdanja študentka učnega centra Kaaj, katere družinski prijatelj je bil v napadu hudo ranjen. Preživeli so povedali, da je bilo 400 fantov in deklet, ločenih z zaveso, v skladu z navodili talibanov. Islamistična talibanska vlada je bila deležna hudih kritik, ker ni zagotovila varnosti najbolj preganjani afganistanski manjšini. Nasilje je sprožilo domače in mednarodno ogorčenje.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Peščica Afganistank je protestirala proti umoru študentov v izobraževalnem centru v šiitski soseski Kabula. Protestniki so s transparenti z napisom v angleščini "Stop Hazar Genocide" zahtevali varnost od talibanske vlade. "Talibansko vlado sprašujemo, ko trdijo, da so vzpostavili varnost, kako ne morejo preprečiti napadalcu, da bi vstopil v izobraževalni center in ciljal na študentke? V tem incidentu je ena družina izgubila štiri člane, zakaj se to še vedno dogaja?" se je spraševala ena izmed protestnic Fatima Mohammadi.

Eden izmed očividcev je pojasnil, da so napadalci najprej streljali na množico študentov, nato pa razstrelili eksploziv v avditoriju, kjer je približno 500 študentov opravljalo sprejemni izpit. "Najprej je napadalec tam, kjer je stala ogromna množica študentov, začel streljati, ubitih je bilo najmanj 40 ljudi. Potem ko so ljudje poskušali pobegniti, je drugi napadalec sprožil eksploziv," je dejal Hussain. Zahra, ki je tisti dan opravljala sprejemni izpit, je ostala nepoškodovana, saj je le nekaj minut pred napadom odšla ven, da bi kupila pisalo. "Ne vem, kaj naj prosim, ne vem, koga naj prosim, ker tudi če karkoli prosim, se to ne bo izpolnilo. Zato sem nehala kar koli zahtevati, niti nisem prepričana, ali je za še imamo prihodnost ali ne," je dejala. Glavni tekmec talibanov od njihovega prevzema oblasti v Afganistanu, Islamska država Iraka in Levanta, je v preteklosti izvajala brutalno nasilje nad afganistanskimi Hazarami. Skrajneži so izvedli več smrtonosnih napadov v Dashti Barchiju, vključno z grozljivim napadom na porodnišnico leta 2020, v katerem je bilo ubitih 24 ljudi, vključno z novorojenčki in materami. "V zadnjih dveh nočeh nisem mogel spati, ničesar ne čutim več. Počutim se, kot da bi me raztrgali," je dejal Mohammad Amir, potem ko je pokopal svojo hčerko Wahido, ki je življenje izgubila v učilnici.

UNAMA je talibane pozvala, naj odgovorne privedejo pred sodišče, in pozvala islamistične vladarje, naj "izpolnijo obveznosti za zagotovitev varnosti vseh Afganistancev". Talibani so obljubili, da bodo po napadu povečali varnost vseh Afganistancev in poslali svoje predstavnike družinam žrtev, da bi jim zagotovili zaščito pred morebitnimi prihodnjimi napadi. "Naša ekipa za človekove pravice nadaljuje z dokumentiranjem zločina: preverja dejstva in vzpostavlja zanesljive podatke za boj proti terorizmu in revizionizmu," sporoča UNAMA.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Talibansko zunanje ministrstvo je v izjavi obsodilo petkov napad in druge tovrstne incidente kot delo "zlonamernih mrež" in "zaroto sovražnikov" Afganistana, da bi ustvarili delitve v afganistanskemu ljudstvu.

icon-expand Talibanski borci stražijo pred izobraževalnim centrom, ki ga je napadel samomorilski napadalec v Kabulu v Afganistanu FOTO: AP