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Pokopali 112 ljudi, ki so bili več kot dve leti pod ruševinami

Gaza, 05. 08. 2026 15.12 pred 4 dnevi 2 min branja 8

Avtor:
N.V.
Množični pogreb v Gazi

Več sto ljudi se je zbralo v osrednjem delu Gaze na množičnem pogrebu 112 ljudi, med njimi 40 otrok, ki so bili ubiti leta 2023 v enem najsmrtonosnejših izraelskih napadov. Njihovih trupel do zdaj niso mogli izvleči izpod ruševin, predvsem zaradi ponavljajočih se napadov.

V mestu Deir al-Balah se je okoli več kot 100 krst, ovitih v palestinske zastave in razporejenih v vrstah na tleh, zbralo na stotine ljudi. Žalujoči so najprej molili za žrtve, nato pa so trupla ponesli skozi ulice, obdane z ruševinami in porušenimi stavbami, do bližnjega pokopališča, kjer so jih pokopali, poroča Guardian.

Žrtve so bile ubite 22. novembra 2023, ko so izraelska vojaška letala porušila stanovanjski blok v mestu Gaza. Takrat so izpod ruševin z golimi rokami in preprostim orodjem izkopali le približno 40 trupel. Preostali so ostali pod ruševinami.

Pretekli konec tedna pa je civilna zaščita v Gazi izpod ruševin izvlekla posmrtne ostanke še 112 žrtev, med njimi tudi žensk in otrok. Sicer pa je še vedno pogrešanih 157 ljudi. Izkopavanje se je lahko začelo zaradi premirja, ki je bilo sicer sklenjeno že oktobra, vendar ni ustavilo izraelskega bombardiranja Gaze. Reševalci so kljub temu začeli odstranjevati ruševine, pod katerimi je po vsem ozemlju še vedno pokopanih na tisoče posmrtnih ostankov.

Po besedah Zaherja al-Vaheidija, vodje oddelka za evidence na ministrstvu za zdravje v Gazi, je bilo najmanj 7400 ljudi prijavljenih kot pogrešanih, številni od njih verjetno pod ruševinami. Dejansko število je verjetno še višje, saj so nekateri napadi izbrisali celotne družine, zato ni ostalo nikogar, ki bi jih prijavil kot pogrešane.

Da je Izrael v Gazi zagrešil genocid, so potrdili tako preiskovalna komisija Združenih narodov, Human Rights Watch in organizacija Amnesty International. Junija je komisija ZN sporočila, da Izrael v Gazi še naprej izvaja genocid in da so njihove varnostne sile "namerno napadale in ubijale" palestinske otroke.

Preberi še Poročilo komisije ZN: Izrael namerno ciljal palestinske otroke

Od 7. oktobra 2023 je bilo v Gazi v izraelskih napadih ubitih več kot 73.000 ljudi, med njimi več kot 1250 po sklenitvi oktobrskega premirja.

Večina območja Gaze ostaja v ruševinah. Velika večina od približno dveh milijonov prebivalcev je razseljena in živi sredi humanitarne krize v nehigienskih in prenatrpanih šotorskih naseljih.

gaza izrael pogreb napad genocid
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KOMENTARJI8

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petb
05. 08. 2026 20.14
In tako genocidni državi bomo odprli veleposlaništvo pri nas?
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+2
4 2
bazilika555
06. 08. 2026 12.17
In tu so me zbrisali, ker sem napisal"upam, da vojnega zločinca doleti kazen"...Po mednarodnem pravu je genocid vojni zločin.
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+1
2 1
SDS-NSi-Butale
05. 08. 2026 17.30
Je Janez že čestital Netanjahu? Pa poravnal obveznosti do države Izrael.
Odgovori
+2
5 3
Anion6anion
05. 08. 2026 17.24
Za desnjaki in Janšo je to le kolateralna škoda , ki je nastala , pri pravici izraela do obrambe. 🙆
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+3
6 3
bojer
05. 08. 2026 17.18
Pobijanje palestincev s strani Izraela za našega vladarja niti približno ni "greh". Torej, po tem takem tudi ni bil greh pobijanje, zažiganje nekoliko severno od nas in prav tako ni bil greh "rdečih nad belimi". Ne, nekaj tukaj ni več normalno ....
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+3
6 3
ZOV SVO
05. 08. 2026 16.42
457.000 palestincev je ubitih. Svetovna javnost zatiska oči
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+2
6 4
biggbrader
05. 08. 2026 16.08
Tudi veliko izraelskih otrok je končalo pod noži Palestincev. To ni hec.
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+1
7 6
bazilika555
06. 08. 2026 12.18
In zakaj Izrael tega ne objavi???
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+1
2 1
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