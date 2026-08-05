Pokopali 112 ljudi, ki so bili več kot dve leti pod ruševinami

V mestu Deir al-Balah se je okoli več kot 100 krst, ovitih v palestinske zastave in razporejenih v vrstah na tleh, zbralo na stotine ljudi. Žalujoči so najprej molili za žrtve, nato pa so trupla ponesli skozi ulice, obdane z ruševinami in porušenimi stavbami, do bližnjega pokopališča, kjer so jih pokopali, poroča Guardian.

Žrtve so bile ubite 22. novembra 2023, ko so izraelska vojaška letala porušila stanovanjski blok v mestu Gaza. Takrat so izpod ruševin z golimi rokami in preprostim orodjem izkopali le približno 40 trupel. Preostali so ostali pod ruševinami.

Pretekli konec tedna pa je civilna zaščita v Gazi izpod ruševin izvlekla posmrtne ostanke še 112 žrtev, med njimi tudi žensk in otrok. Sicer pa je še vedno pogrešanih 157 ljudi. Izkopavanje se je lahko začelo zaradi premirja, ki je bilo sicer sklenjeno že oktobra, vendar ni ustavilo izraelskega bombardiranja Gaze. Reševalci so kljub temu začeli odstranjevati ruševine, pod katerimi je po vsem ozemlju še vedno pokopanih na tisoče posmrtnih ostankov.

Po besedah Zaherja al-Vaheidija, vodje oddelka za evidence na ministrstvu za zdravje v Gazi, je bilo najmanj 7400 ljudi prijavljenih kot pogrešanih, številni od njih verjetno pod ruševinami. Dejansko število je verjetno še višje, saj so nekateri napadi izbrisali celotne družine, zato ni ostalo nikogar, ki bi jih prijavil kot pogrešane.

Da je Izrael v Gazi zagrešil genocid, so potrdili tako preiskovalna komisija Združenih narodov, Human Rights Watch in organizacija Amnesty International. Junija je komisija ZN sporočila, da Izrael v Gazi še naprej izvaja genocid in da so njihove varnostne sile "namerno napadale in ubijale" palestinske otroke.