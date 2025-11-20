Pokopali Dicka Cheneyja

Cheney, ki je v starosti 84 let umrl 3. novembra, se je ostro sprl s Trumpom, ko je Cheneyjeva hči - republikanska kongresnica iz Wyominga Liz Cheney - kritizirala Trumpa zaradi napada privržencev na kongres 6. januarja 2021 in se pridružila večinoma demokratski kongresni preiskovalni komisiji.

Dick Cheney je leta 2016 podprl Trumpovo predsedniško kandidaturo ne glede na to, da je Donald Trump republikansko nominacijo osvojil tudi z ostrimi kritikami napada na Irak leta 2003, katerega glavni pobudnik je bil Cheney.

Označila ga je za strahopetca in grožnjo republiki, ker ni zmogel sprejeti volilnega poraza, Trump in njegovo gibanje Maga pa sta poskrbela, da ni bila več izvoljena v kongres. Dick Cheney se je postavil hčeri v bran in leta 2024 celo podprl predsedniško kandidaturo demokratke Kamale Harris.

Trumpova tiskovna predstavnica Karoline Leavitt je po Cheneyjevi smrti dejala, da se predsednik zaveda smrti in je ukazal spustiti zastave na pol droga. Izrazov sožalja ni bilo, vendar tudi ne napadov na pokojnika.

Podpredsednik JD Vance je danes za konservativni mediji Breitbart dejal, da je očitno bilo nekaj političnih nasprotij, vendar pa je bil Cheney nekdo, ki je služil državi. "Zagotovo želim družini vse najboljše v tem trenutku žalovanja," je dejal Vance, ki je sprva prav tako ostro kritiziral Trumpa zaradi napada na kongres.

"Podpredsednik Dick Cheney je bil ameriški domoljub, ki je služil državi kot le malokdo skozi zgodovino in njegovo tiho ter umirjeno vodstvo me je vedno navdihovalo," je za MSNBC izjavil nekdanji Trumpov podpredsednik Mike Pence, ki se je pogrebne slovesnosti udeležil skupaj s Harris, Danom Quaylom in Alom Gorom.

Nekdanji predsednik George Bush mlajši je imel poleg članov Cheneyjeve družine osrednji govor za svojega mentorja, prišel pa je tudi nekdanji predsednik Joe Biden.

Povabljena sta bila še Bill Clinton in Barack Obama, vendar nista prišla, v katedrali pa je bilo med okrog 1000 žalujočimi tudi več vrhovnih sodnikov, sedanjih in nekdanjih članov kongresa in državnih uradnikov.

Cheney je za staro republikansko gardo v ZDA utelešenje predane službe državi in narodu, saj je bil med drugim zvezni kongresnik, obrambni minister, šef kabineta Bele hiše in podpredsednik države.

Velja za najbolj vplivnega podpredsednika v zgodovini, na položaj pa se je Bushu mlajšemu predlagal sam, potem ko ga je ta zaprosil, naj vodi iskanje ustrezne osebe za položaj.

Zaradi vojne v Iraku, ki je bila eden od odgovorov Busheve vlade na teroristične napade 11. septembra 2001, ga je Biden nekoč označil kot najbolj nevarnega podpredsednika v zgodovini. Demokrati so se ga bali in ga celo sovražili, v številnih državah pa so ga želeli sodno preganjati.