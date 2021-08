V Palermu na pokop čaka tisoč krst, v vročini so začele nevarno razpadati

"Krste se kopičijo od jeseni 2019, nekatere pa so zaradi neznosne vročine zdaj počile. Zaradi pomanjkanja grobov in povišanih temperatur so številne krste začele nevarno gniti," je za italijansko tiskovno agencijo Ansa povedal direktor lokalnega pokopališča Rotoli Leonardo Cristofharo .

Opozoril je, da razmere zahtevajo takojšnje polaganje krst v zemljo ali pa nakup ustreznejših s cinkom, ki pomagajo preprečevati razpadanje.

"Zavedamo se, da bo v nasprotnem primeru samo še slabše in da bi lahko to predstavljalo grožnjo javnemu zdravju," je opozoril. Nekaj krst naj bi celo razneslo.

Krematorij pokvarjen, preprodaja žarnih niš

Kot poroča lokalni časnik Giornale di Sicilia, je na tleh zloženih 242 krst, še 733 pa jih počiva na policah.

Prostorska stiska na tem pokopališču vlada že vrsto let. Leta 1982 so zgradili tudi krematorij, ki pa je že več let v okvari. Leta 2015 so za izgradnjo novega namenili tri milijone evrov, vendar projekt ni bil nikoli uresničen in tisti, ki so za svojce želeli žarni pokop, so se morali obrniti na krematorij v več kot 200 km oddaljenih mestih Messina ali Reggio Calabria.

Več ducatov pokopov so sicer preusmerili na drugo mestno pokopališče, Sant’Orsola, a tudi te začasne rešitve niso pripomogle k rešitvi težave, dodaja portal Italy 24 News. Prebivalci s prstom kažejo predvsem na že tako neučinkovito administracijo, razmere pa so se zaradi pandemije covida-19 še poslabšale.