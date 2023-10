Pokopališče bitke za Midway: 'Ko se je ladja potapljala, sem jokal'

Posnetki iz globin Tihega oceana ponujajo vpogled v že več desetletij potopljeno letalonosilko. Tja so jih v času druge svetovne vojne poslali izstrelki, ki so po zraku leteli med bitko za Midway. Rjaste in razpadajoče, nekoč pa mogočne ladje bi lahko razkrile marsikatero skrivnost bojevanja. Bitke in potopa znamenite letalonosilke Yorktown se spominja tudi 101-letni vojni veteran: "Ko se je ladja potapljala, sem jokal."

Napredne podvodne naprave, ki se lahko potopijo do skoraj pet kilometrov globoko, so v začetku septembra priplavale do že več kot 80 let potopljenih japonskih letalonosilk Akagi in Kaga ter ameriške letalonosilke U.S.S. Yorktown. Na morskih tleh počasi razpadajo že vse od leta 1942, ko se je tam bila bitka za Midway. Posnetki, ki jasno prikazujejo tudi podrobnosti na danes razpadajočih, nekoč pa izredno mogočnih ladjah, bi lahko pomagali razkriti skrivnosti bojevanja. Čeprav rjaste, ladje še vedno lahko povedo svojo zgodbo o zadnjih urah nad vodo.

Ob ogledu ameriškega Yorktowna so na primer razbrali, da so tuji izstrelki ladjo poškodovali na konstrukciji, ki se je dvigala visoko nad palubo, in da je ta skrivljena zaradi visoke vročine. Pa tudi, da se je posadka na vse pretege trudila, da bi še zdržala nad vodo. Zgodovinarji so že prej vedeli, da je posadka ladjo poskušala obdržati na površju tako, da so iz leve strani palube v morje odvrgli nekaj manjših protiletalskih topov. "Toda posnetek je na novo pokazal tudi, da so mornarji iz ladje odrezali večje puške," je dejal pomorski arheolog in zgodovinar Urada za nacionalna morska svetišča Nacionalne uprave za oceane in atmosfero Hans Van Tilburg. Dejanje "govori o predanosti posadke, da reši svoje plovilo v zadnjih trenutkih službe te ladje," je tudi komentiral. Japonci so Yorktown potopili, medtem ko so jo Američani poskušali odvleči do svoje obale na popravilo. Vse tri letalonosilke so pokopane na dnu oceana našli že pred več leti, celo desetletji. Japonski so odkrili pred štirimi leti, ameriško pa leta 1998. Pri odkrivanju vseh je pomagal Ocean Exploration Trust Boba Ballarda, ki je med drugim odkril tudi razbitino Titanika.

101-letni veteran: 'Ko se je ladja potapljala, sem jokal' O prizadevanjih posadke, da bi rešila Yorktown, govori tudi eden še zadnjih živečih veteranov Julian Hodges, ki je služil na ladji, ko je to pogoltnilo morje. "Oh, prejela je kar nekaj udarcev. Sovražil sem gledati, kako uničujejo našo ladjo," je povedal danes 101-letni Američan. Dejal je tudi, da se je rešil s polomljeno roko, nato pa šest ur plaval, da je prišel do reševalne ladje. Ob pogledu na potapljajoči Yorktown je jokal, se tudi spominja.