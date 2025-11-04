Svetli način
Tujina

Pokopan pod ruševinami zgodovinskega stolpa: delavec umrl v bolnišnici

Rim, 04. 11. 2025 06.20 | Posodobljeno pred 1 uro

Reševalna akcija delavca, na katerega se je porušil del zgodovinskega stolpa v osrčju italijanske prestolnice, se je ponoči zaključila. Moškega so sicer po približno 11 urah uspeli potegniti izpod ruševin in ga v kritičnem stanju prepeljati v bolnišnico, kjer pa je zaradi hudih poškodb naposled umrl. Pristojni so že začeli preiskavo nesreče, ki jo vodijo v smeri poškodbe ljudi iz malomarnosti.

V središču italijanske prestolnice, nedaleč od rimskega Koloseja (enega od sedmih čudes sveta), se je v ponedeljek dopoldan zgodila tragedija. Med prenovo stolpa, zgrajenega leta 1238, se je del zgodovinske zgradbe porušil, kamenje pa je popadalo na več delavcev.

Na kraj so nemudoma prihitele reševalne službe, a med reševalno akcijo je kamenje začelo padati znova, tokrat tudi na gasilce. Kot poročajo italijanski mediji, reševalci ob tem niso utrpeli poškodb, se je pa med prvim incidentom poškodovalo več delavcev. Dva sta utrpela le lažje poškodbe, enega pa so s poškodbami glave prepeljali v bolnišnico. Poškodbe 64-letnika naj sicer ne bi bile resne.

Sledilo je 11-urno reševanje še zadnjega ujetega delavca, ki se je nahajal pod nestabilno gmoto kamenja. Posredovalo je okoli 140 gasilcev, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ki so do moškega uspeli prinesti tudi kisikovo masko.

Operacija je bila zahtevna in dolgotrajna, ko so ujetega delavca ponoči naposled uspeli potegniti izpod ruševin, pa je bilo njegovo stanje kritično.

Poročali so, da je moški ob prenosu v reševalno vozilo doživel srčni zastoj, a so ga uspeli stabilizirati in ga nato prepeljati v bolnišnico. Moški je nato tam umrl.

Zrušenje dela stolpa v Rimu
Zrušenje dela stolpa v Rimu FOTO: AP

Dve porušitvi, ki sta se zgodili v razmiku nekaj več kot ene ure, sta uničili del starodavnega stolpa Torre dei Conti, ki se nahaja v središču Rima. Prva se je zgodila nekaj po 11. uri dopoldan, ko je bilo na gradbišču 11 delavcev iz dveh različnih podjetij.

"Vse se je zgodilo nenadoma," je povedal eden od njih. "Potem sem videl le oblak prahu in reševalce." Pristojni menijo, da je prišlo do notranje zrušitve konstrukcije, morda temeljev. 

Na kraj dogodka sta prispela tudi minister za kulturo Alessandro Giuli in rimski župan Roberto Gualtieri.

