Tujina

Pokopani pod goro smeti: poteka intenzivna reševalna akcija delavcev

Cebu, 11. 01. 2026 10.06 pred 28 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.P.
Gora smeti na Filipinih

Na Filipinih so v zrušenju gore smeti na enem od odlagališč že umrle štiri osebe, več deset jih je še vedno pogrešanih. Poteka intenzivna iskalna in reševalna akcija. V času incidenta, ki se je zgodil na odlagališču Binaliw v mestu Cebu, je bilo na kraju 110 delavcev. Vzrok zrušitve še ni potrjen, čeprav preiskave še potekajo.

V petek je bilo po zrušitvi gore smeti na zasebnem odlagališču Binaliw v mestu Cebu pogrešanih 60 ljudi, poroča The Independent. Iskalna akcija se nadaljuje, čeprav so razmere na terenu po poročanjih nestabilne.

V reševanju sodeluje približno 300 reševalcev iz vladnih agencij in civilnih skupin, pri tem pa jim pomagajo bagri in gasilska vozila, poročajo lokalni mediji. "Vse reševalne ekipe so v celoti vključene v iskanje in reševanje pogrešanih, ob čemer morajo strogo upoštevati varnostne protokole," je dejal župan mesta Nestor Archival.

Mestni svetnik Joel Garganera je medtem dejal, da bi zrušitev lahko bila povezana z nevarnimi praksami ravnanja z odpadki. "To ni sanitarno, temveč odprto odlagališče. Jeklene konstrukcije so ogromne, smeti so mehke in obstaja stalna nevarnost premikanja," je dejal ter ob tem izrazil tudi skrbi zaradi strupenih plinov v zraku, ki bi lahko ogrozili dlje časa ujete osebe.

Delavec na odlagališču Joey Boy Gealon je za Cebu Daily News povedal, da je do zrušitve prišlo brez opozorila. Dejal je, da so delavci že leta izražali zaskrbljenost glede tega, kako visoko so se smeti kopičile. Drugi delavec Jaylord Antigua je za agencijo AP potrdil, da je bilo zrušenje hipno, val smeti pa da je zasul tudi njegovo pisarno, a da se mu je uspelo rešiti izpod ruševin.

"Videl sem svetlobo in se splazil proti njej. Bal sem se, da bo sledilo še več plazov smeti," je dejal, srečen, da mu je uspelo, čeprav je pri tem utrpel več modric in poškodb. "Bal sem se, da je to moj konec."

Podjetje Prime Waste Solutions Cebu, ki upravlja objekt, je v izjavi sporočilo, da sta varnost in dobro počutje njihovih zaposlenih, izvajalcev in sosednjih skupnosti zanje glavni prioriteti.

KOMENTARJI5

Jak Tobim
11. 01. 2026 12.12
ja seveda - iz Evrope - niti slučajno ne iz nekaj milijardne Azije, niti slučajno ne iz skoraj 2 milijardne Indije ali Kitajske ali,.. nak, od skoraj 9 milijadne populacije ljudi smo mi Evropejci tisti, ki vozimo smeti in jih nalagamo na planetu tja, kjer jih vestno zbirajo, sortirajo,..pa kakšna FDV ideologija norosti je tudi tukaj? a niti pri smeteh ne more biti smeti, kot jih FDV uči mladino pri najbolj miroljubnio veri sveta z globalnim kalifatom islama, pa z miroljubno milijardo arabcev, ki jih zverinsko trpinčijo izraelski judje, pa.. kaj megli tako pamet, kaj?
Odgovori
0 0
biggbrader
11. 01. 2026 12.10
Nacionalna katastrofa. Žalostno.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
11. 01. 2026 11.57
Gora smeti, le od kod- iz zelene evrope mogoče!!!
Odgovori
+3
4 1
Prelepa Soča
11. 01. 2026 12.04
100%
Odgovori
0 0
Slash
11. 01. 2026 12.08
Menda ja ne misliš, da iz Slovenije pošiljamo smeti tja ?!
Odgovori
0 0
bibaleze
