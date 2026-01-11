Pokopani pod goro smeti: poteka intenzivna reševalna akcija delavcev

V reševanju sodeluje približno 300 reševalcev iz vladnih agencij in civilnih skupin, pri tem pa jim pomagajo bagri in gasilska vozila, poročajo lokalni mediji. "Vse reševalne ekipe so v celoti vključene v iskanje in reševanje pogrešanih, ob čemer morajo strogo upoštevati varnostne protokole," je dejal župan mesta Nestor Archival .

V petek je bilo po zrušitvi gore smeti na zasebnem odlagališču Binaliw v mestu Cebu pogrešanih 60 ljudi, poroča The Independent . Iskalna akcija se nadaljuje, čeprav so razmere na terenu po poročanjih nestabilne.

Mestni svetnik Joel Garganera je medtem dejal, da bi zrušitev lahko bila povezana z nevarnimi praksami ravnanja z odpadki. "To ni sanitarno, temveč odprto odlagališče. Jeklene konstrukcije so ogromne, smeti so mehke in obstaja stalna nevarnost premikanja," je dejal ter ob tem izrazil tudi skrbi zaradi strupenih plinov v zraku, ki bi lahko ogrozili dlje časa ujete osebe.

Delavec na odlagališču Joey Boy Gealon je za Cebu Daily News povedal, da je do zrušitve prišlo brez opozorila. Dejal je, da so delavci že leta izražali zaskrbljenost glede tega, kako visoko so se smeti kopičile. Drugi delavec Jaylord Antigua je za agencijo AP potrdil, da je bilo zrušenje hipno, val smeti pa da je zasul tudi njegovo pisarno, a da se mu je uspelo rešiti izpod ruševin.

"Videl sem svetlobo in se splazil proti njej. Bal sem se, da bo sledilo še več plazov smeti," je dejal, srečen, da mu je uspelo, čeprav je pri tem utrpel več modric in poškodb. "Bal sem se, da je to moj konec."

Podjetje Prime Waste Solutions Cebu, ki upravlja objekt, je v izjavi sporočilo, da sta varnost in dobro počutje njihovih zaposlenih, izvajalcev in sosednjih skupnosti zanje glavni prioriteti.