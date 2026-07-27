Medtem ko se jugozahod Francije še vedno spopada z enim največjih gozdnih požarov po drugi svetovni vojni, je ena sama fotografija obkrožila svet. Na njej par dopustnikov mirno sedi pod oranžnim senčnikom na obali jezera pri Lacanauju in opazuje ogromen oblak dima, ki se dviga nad pokrajino Gironde. Prizor je v nekaj urah preplavil družbena omrežja in postal ena najbolj prepoznavnih podob letošnjega poletja. Fotografijo je 24. julija posnel urednik fotografije pri francoski tiskovni agenciji AFP Maximilien Lamy, ki je bil takrat na dopustu s svojo hčerko.

"Takoj sem opazil osupljiv kontrast"

Fotograf pripoveduje, da se je okoli druge ure popoldne ustavil ob jezeru Lacanau. Ko je opazil, da se razmere zaradi požara hitro slabšajo, je želel pred odhodom na hitro nekaj pojesti, piše Le Parisien. A namesto tega je začel fotografirati. "Hodil sem ob plaži Moutchic in s telefonom fotografiral dopustnike. Nekateri so bili osupli, drugi so nadaljevali svoje dejavnosti. Pokrajina je bila apokaliptična, svetloba zaradi dima pa neverjetna. Jasno mi je bilo, da sem tam ob pravem času," je povedal. Prav ena od teh fotografij je postala viralna. "Fotografijo sem posnel, ker sem takoj opazil osupljiv kontrast med njunim vedenjem, oranžnim senčnikom in apokaliptičnim prizorom v ozadju. Želel sem ujeti ta kontrast in močno simboliko." Ob tem poudarja, da para na fotografiji ni želel obsojati. "Nočem ju obsojati, ker ne vem, kaj sta takrat razmišljala. Jima je bilo vseeno ali pa sta preprosto občutila nemoč?"

Viralna fotografija FOTO: Profimeda

Življenje teče naprej, požar pa še vedno divja Le nekaj metrov stran od para je prodajalec potiskal voziček s sladoledom, drugi dopustniki so fotografirali dim, nekateri pa so se kljub bližajočemu se požaru odpravili v vodo. Prav ta nenavadna mešanica vsakdanjega življenja in naravne katastrofe je razlog, da je fotografija postala viralna. Na družbenih omrežjih jo mnogi razumejo kot podobo človeške brezbrižnosti do podnebnih sprememb, drugi pa opozarjajo, da prikazuje predvsem občutek nemoči ljudi, ki lahko ob tako ogromni naravni katastrofi zgolj opazujejo dogajanje. Lamy pa pravi, da med fotografiranjem sploh ni spremljal novic. "Bil sem popolnoma odklopljen od dogajanja in nisem videl fotografij svojih kolegov. Izjemno spoštujem fotografe, ki so bili skupaj z gasilci tik ob ognju. Posneli so ogromno odličnih fotografij. Morda sem imel le srečo, da sem našel drugačen zorni kot."