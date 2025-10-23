Pokrovsk pred padcem

Pred slabim letom dni je bil Pokrovsk mirno mesto, precej globoko v zaledju fronte, ki je bilo hkrati pomembno logistično središče za oskrbovanje ukrajinskih sil v Donbasu. Toda zgodil se je padec Avdejevke v začetku leta 2024, ki mu je sledil preboj pri Očeretinu in nato še ruska zasedba Kurahova v začetku letošnjega leta. To je ruski vojski omogočilo, da se je Pokrovsku in njegovemu sestrskemu mestu Mirnogradu približala s treh smeri.
Ukrajinski generalštab je prepoznal grožnjo in v Pokrovsk ter njegovo okolico napotil močne okrepitve, ki so Rusom preprečile hitro osvojitev mesta. Z njegovim padcem se namreč ruskim silam odpira pot proti Pavlogradu v dnipropetrovski regiji in naprej proti veliki reki Dneper, ki bi lahko bila končni ruski strateški cilj. Z (redkimi) rudninami bogata regija Dnipropetrovsk po nekaterih geografskih klasifikacijah tudi vsaj delno spada v t. i. doneški bazen.
V avgustu je ruskim silam uspel nenaden preboj severovzhodno od Pokrovska, kjer so se približali pomembnim strateškim položajem. Ukrajinski generalštab je hitro na krizno območje z drugih odsekov fronte poslal močne okrepitve in nekatere elitne brigade, med njimi tudi 3. brigado Azov. Ruski preboj proti Dobropilji in zaledju Kramatorska je bil zaustavljen. Boji v omenjenem žepu še vedno potekajo, obe strani poročata o uspehih. Toda pomembne enote, ki bi lahko branile Pokrovsk in Mirnograd, so že drugi mesec vključene v spopade nekaj deset kilometrov stran.
Ruske sile so nato v oktobru uspele prebiti obrambo južno in zahodno od mesta. Razdalja med zahodnim in vzhodnim ruskim klinom pa se je zožila na nekaj več kot šest kilometrov. S tem je oskrbovanje ukrajinskih branilcev v mestu postalo nočna mora, saj so že nekaj časa vse ceste pod nadzorom ruskih dronov in topništva.
Po navedbah obeh strani je ukrajinska vojska sedaj začela počasen umik iz obeh mest. V Mirnogradu zaenkrat zadržujejo položaje na jugu mesta, ruske sile pa se poskušajo prebiti proti rudniku, kjer se nahaja eno od glavnih ukrajinskih oporišč.
Nekaj kilometrov severno se nahaja vas Rodinske, ki je zaradi svoje lege zelo pomembna za obrambo Pokrovska. Po zadnjih informacijah se večina naselja že nahaja pod ruskim nadzorom.
Ukrajinski umik iz Pokrovska naj bi bil zaenkrat bolj omejen. Ruske sile nadzorujejo že skoraj polovico mesta, njihov tempo napredovanja pa se je v zadnjih treh dneh povečal. Po navedbah vojakov na fronti in dostopnih geolokacijah ruska vojska nadzira mesto južno od železnice oziroma glavne železniške postaje.
Padec Pokrovska ruskim silam nudi tudi več različnih možnosti za nadaljnje operacije. Poleg prodora proti zahodu je možna usmeritev tudi proti jugu, torej regiji Zaporožje, kjer se je v zadnjih dneh znova aktivirala fronta, ruske sile pa poskušajo napredovati proti Orehovu in Guljajpolju, izredno pomembnima strateškima točkama ukrajinske obrambe na južnem bojišču. Še bolj verjetna je usmeritev k severu in vzhodu. Cilj pa je jasen – preboj v zaledje Slovjanska in Kramatorska, zadnjih večjih mest v doneški regiji.