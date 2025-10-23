Pokrovsk pred padcem

Pred slabim letom dni je bil Pokrovsk mirno mesto, precej globoko v zaledju fronte, ki je bilo hkrati pomembno logistično središče za oskrbovanje ukrajinskih sil v Donbasu. Toda zgodil se je padec Avdejevke v začetku leta 2024, ki mu je sledil preboj pri Očeretinu in nato še ruska zasedba Kurahova v začetku letošnjega leta. To je ruski vojski omogočilo, da se je Pokrovsku in njegovemu sestrskemu mestu Mirnogradu približala s treh smeri.

Ukrajinski generalštab je prepoznal grožnjo in v Pokrovsk ter njegovo okolico napotil močne okrepitve, ki so Rusom preprečile hitro osvojitev mesta. Z njegovim padcem se namreč ruskim silam odpira pot proti Pavlogradu v dnipropetrovski regiji in naprej proti veliki reki Dneper, ki bi lahko bila končni ruski strateški cilj. Z (redkimi) rudninami bogata regija Dnipropetrovsk po nekaterih geografskih klasifikacijah tudi vsaj delno spada v t. i. doneški bazen.

V avgustu je ruskim silam uspel nenaden preboj severovzhodno od Pokrovska, kjer so se približali pomembnim strateškim položajem. Ukrajinski generalštab je hitro na krizno območje z drugih odsekov fronte poslal močne okrepitve in nekatere elitne brigade, med njimi tudi 3. brigado Azov. Ruski preboj proti Dobropilji in zaledju Kramatorska je bil zaustavljen. Boji v omenjenem žepu še vedno potekajo, obe strani poročata o uspehih. Toda pomembne enote, ki bi lahko branile Pokrovsk in Mirnograd, so že drugi mesec vključene v spopade nekaj deset kilometrov stran.