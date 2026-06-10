Pol bilijona evrov za varnost: EU želi nadomestiti ameriške vojaške zmogljivosti

Evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius po poročanju Politica preučuje možnost, da bi države članice del povečanih obrambnih proračunov namenile skupnim evropskim projektom. Cilj je razviti in financirati t. i. strateške zmogljivosti, kot so sistemi zračnega oskrbovanja z gorivom, vojaško poveljevanje in nadzor, satelitsko izvidništvo, logistične platforme ter druge tehnologije, od katerih je Evropa trenutno močno odvisna od ZDA.

Washington je že prejšnji mesec posredoval seznam določenih vojaških sredstev, ki jih v prihodnje ne želi več zagotavljati. Med njimi so tudi letala za oskrbo z gorivom v zraku in brezpilotni sistemi za izvidništvo na dolge razdalje. To je dodatno okrepilo skrbi glede dolgoročne zanesljivosti ameriške podpore evropski varnosti.

Po ocenah Kubiliusa bi vzpostavitev evropskih nadomestnih zmogljivosti stala približno 500 milijard evrov. Ker takšnega projekta ni mogoče financirati iz prihodnjega dolgoročnega proračuna EU, bi sredstva morale zagotoviti predvsem posamezne države članice. Evropska komisija bi lahko nato pomagala pri skupnih nabavah in usklajevanju projektov.