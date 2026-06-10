Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pol bilijona evrov za varnost: EU želi nadomestiti ameriške vojaške zmogljivosti

Bruselj, 10. 06. 2026 16.28 pred 15 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Evropska vojska

Evropska unija razmišlja o novem modelu skupnega financiranja ključnih vojaških zmogljivosti, ki jih trenutno v veliki meri zagotavljajo Združene države Amerike. Pobuda je odgovor na vse večjo negotovost glede prihodnje ameriške podpore zavezništvu Nato in na željo Evrope po večji obrambni samostojnosti.

Evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius po poročanju Politica preučuje možnost, da bi države članice del povečanih obrambnih proračunov namenile skupnim evropskim projektom. Cilj je razviti in financirati t. i. strateške zmogljivosti, kot so sistemi zračnega oskrbovanja z gorivom, vojaško poveljevanje in nadzor, satelitsko izvidništvo, logistične platforme ter druge tehnologije, od katerih je Evropa trenutno močno odvisna od ZDA.

Washington je že prejšnji mesec posredoval seznam določenih vojaških sredstev, ki jih v prihodnje ne želi več zagotavljati. Med njimi so tudi letala za oskrbo z gorivom v zraku in brezpilotni sistemi za izvidništvo na dolge razdalje. To je dodatno okrepilo skrbi glede dolgoročne zanesljivosti ameriške podpore evropski varnosti.

Po ocenah Kubiliusa bi vzpostavitev evropskih nadomestnih zmogljivosti stala približno 500 milijard evrov. Ker takšnega projekta ni mogoče financirati iz prihodnjega dolgoročnega proračuna EU, bi sredstva morale zagotoviti predvsem posamezne države članice. Evropska komisija bi lahko nato pomagala pri skupnih nabavah in usklajevanju projektov.

Andrius Kubilius
Andrius Kubilius
FOTO: AP

Predlog je za zdaj še v zgodnji fazi razvoja. Podpirajo ga nekateri poslanci Evropskega parlamenta, ki zagovarjajo tesnejše obrambno sodelovanje znotraj EU. Kljub temu bo pobuda najverjetneje naletela na več izzivov. Države članice so pogosto zadržane do večjega vpliva Bruslja na obrambne nakupe, pričakovati pa je tudi odpor ameriške obrambne industrije, ki bi lahko izgubila pomemben del evropskega trga.

Strokovnjaki opozarjajo, da bo prehod na evropske rešitve zahteven in dolgotrajen. Evropski svet za zunanje odnose poziva k hitrim skupnim nabavam tam, kjer je to mogoče, ter k dolgoročni industrijski strategiji za razvoj naprednejših tehnologij. "Če se razvoj ne začne zdaj, bo Evropa sredi tridesetih let tega stoletja še vedno odvisna od ameriških sistemov," je zapisano v poročilu Evropskega sveta.

Ocene stroškov se, kot navaja Politico, med analitiki razlikujejo. Inštitut Kiel ocenjuje, da bi zamenjava ameriških sistemov poveljevanja, satelitskega nadzora, komunikacijskih omrežij, elektronskega bojevanja in strateškega zračnega transporta stala najmanj 200 milijard evrov ter trajala deset let ali več. Nekateri strokovnjaki pa skupne stroške popolne zamenjave ameriških nejedrskih vojaških zmogljivosti v Evropi ocenjujejo celo na približno bilijon ameriških dolarjev (približno 860 milijard evrov).

Evropska unija obramba NATO Andrius Kubilius
24ur.com Vojaški schengen: pot naprej, ki je v resnici pot nazaj?
24ur.com ZDA opozarjajo: 'Evropa mora okrepiti bojne zmogljivosti'
Cekin.si 'Trump je dobra novica za evropsko vojaško industrijo'
24ur.com Von der Leynova: Čas je za ponovno oboroževanje Evrope
24ur.com Evropski protipredlog: premirje, ozemeljski status quo in priprta vrata za Nato
24ur.com Se Evropska unija pripravlja na prihodnost brez Washingtona?
24ur.com Danska obveščevalna služba vidi ZDA kot varnostno grožnjo
Priporoča
  • ECEshop klime 24ur 01
  • ECEshop klime 24ur 02
  • ECEshop klime 24ur 03
  • ECEshop klime 24ur 04
  • ECEshop klime 24ur 05
  • ECEshop klime 24ur 06
  • ECEshop klime 24ur 07
  • ECEshop klime 24ur 08
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kdaj lahko otroku ponudimo prvi sladoled? Nasveti strokovnjakov
Kako veste, da se začenja porod?
Kako veste, da se začenja porod?
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Ko možgani odpovejo: Zakaj starši nenamerno pozabijo otroka v avtu
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
Zato nosečnice hrepenijo po kislih kumaricah, ledu in čudnih kombinacijah
zadovoljna
Portal
Navijačica, ki jih je gnala do zmage
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Dnevni horoskop: Strelci si želijo novih doživetij, ribe preseneti skrivni oboževalec
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Tako živalski vzorec nikoli ne bo videti ceneno
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
Znani Slovenec igra nevarnega mafijca v ameriškem filmu
vizita
Portal
Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Nizkokaloričen vir vitamina C in podpora za vaše srce
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Zakaj je dremež na budilki škodljiv za vaše zdravje
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
Najboljše oblike telesne aktivnosti za vitalnost po 60. letu
cekin
Portal
Koliko dopusta si lahko privoščite glede na plačo (realen izračun za 2026)
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Dopust na Krku in cene: Bila sem osupla
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Banka Slovenije: Pripravite gotovino za vsaj 72 ur
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
Ti delavci so najbolj ogroženi zaradi visokih vročin
moskisvet
Portal
7 jasnih znakov, da vaš partner še vedno ni prebolel bivše
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Najprej brat in sestra, nato ljubimca: igralec razkril, kaj se je zgodilo za kamerami
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
Nova oblika kriminala: tarča niso več le žrtve, ampak tudi njihove družine
dominvrt
Portal
To je najslabši čas za zalivanje trate
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Brez klime, brez stroškov: domači trik, ki ohladi stanovanje v minutah
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Nova grožnja z neba: toča, ki lahko v minutah uniči vaš dom (in kako se zaščititi)
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
okusno
Portal
7 poletnih kosil, ki jih pripravite v največ 20 minutah
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Juha, ki je popolna med vročinskim valom – z eno osvežujočo sestavino
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Zakaj vsi obožujejo aioli? Pripravite ga lahko v manj kot minuti
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
Nekoč jed revnejših družin, danes priljubljena specialiteta po vsem Balkanu
voyo
Portal
'91
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Zlo med nami: Zgodbe preživelih
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763