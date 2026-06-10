Pol bilijona evrov za varnost: EU želi nadomestiti ameriške vojaške zmogljivosti

Evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius po poročanju Politica preučuje možnost, da bi države članice del povečanih obrambnih proračunov namenile skupnim evropskim projektom. Cilj je razviti in financirati t. i. strateške zmogljivosti, kot so sistemi zračnega oskrbovanja z gorivom, vojaško poveljevanje in nadzor, satelitsko izvidništvo, logistične platforme ter druge tehnologije, od katerih je Evropa trenutno močno odvisna od ZDA.
Washington je že prejšnji mesec posredoval seznam določenih vojaških sredstev, ki jih v prihodnje ne želi več zagotavljati. Med njimi so tudi letala za oskrbo z gorivom v zraku in brezpilotni sistemi za izvidništvo na dolge razdalje. To je dodatno okrepilo skrbi glede dolgoročne zanesljivosti ameriške podpore evropski varnosti.
Po ocenah Kubiliusa bi vzpostavitev evropskih nadomestnih zmogljivosti stala približno 500 milijard evrov. Ker takšnega projekta ni mogoče financirati iz prihodnjega dolgoročnega proračuna EU, bi sredstva morale zagotoviti predvsem posamezne države članice. Evropska komisija bi lahko nato pomagala pri skupnih nabavah in usklajevanju projektov.
Predlog je za zdaj še v zgodnji fazi razvoja. Podpirajo ga nekateri poslanci Evropskega parlamenta, ki zagovarjajo tesnejše obrambno sodelovanje znotraj EU. Kljub temu bo pobuda najverjetneje naletela na več izzivov. Države članice so pogosto zadržane do večjega vpliva Bruslja na obrambne nakupe, pričakovati pa je tudi odpor ameriške obrambne industrije, ki bi lahko izgubila pomemben del evropskega trga.
Strokovnjaki opozarjajo, da bo prehod na evropske rešitve zahteven in dolgotrajen. Evropski svet za zunanje odnose poziva k hitrim skupnim nabavam tam, kjer je to mogoče, ter k dolgoročni industrijski strategiji za razvoj naprednejših tehnologij. "Če se razvoj ne začne zdaj, bo Evropa sredi tridesetih let tega stoletja še vedno odvisna od ameriških sistemov," je zapisano v poročilu Evropskega sveta.
Ocene stroškov se, kot navaja Politico, med analitiki razlikujejo. Inštitut Kiel ocenjuje, da bi zamenjava ameriških sistemov poveljevanja, satelitskega nadzora, komunikacijskih omrežij, elektronskega bojevanja in strateškega zračnega transporta stala najmanj 200 milijard evrov ter trajala deset let ali več. Nekateri strokovnjaki pa skupne stroške popolne zamenjave ameriških nejedrskih vojaških zmogljivosti v Evropi ocenjujejo celo na približno bilijon ameriških dolarjev (približno 860 milijard evrov).
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